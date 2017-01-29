Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

28 января 2017, 15:20
Специалисты ТИНРО-Центра прогнозируют успешную крабовую путину

Специалисты ТИНРО-Центра прогнозируют успешную крабовую путину

Рекомендовано к освоению около 46,5 тыс. тонн краба-стригуна

В 2017 году на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне рекомендовано к освоению около 46,5 тыс. тонн краба-стригуна, сообщает ЕНВ.

Владивосток, 27 января 2017 года. – По данным специалистов ТИНРО-Центра, в 2017 году российские рыбаки могут рассчитывать ну успешную крабовую путину.  

Отраслевая наука оценивает ситуацию с основными промысловыми крабами на Дальневосточном бассейне как стабильную, состояние запасов держится на высоком уровне. Результаты исследований таких видов крабов как стригун, опилио, Бэрда и ангулятус позволили рекомендовать увеличение общего допустимого улова в 2017 г.

На Дальневосточном бассейне рекомендуется освоить почти 46,5 тыс. тонн крабов-стригунов. Основная часть приходится на шельфового краба-стригуна опилио (снежный краб) –25,7 тыс. тонн или 55,7% от общего объема ОДУ крабов-стригунов. Наибольшие объемы вылова этого объекта прогнозируются в Северо-Охотоморской подзоне – 15,6 тыс. тонн, в подзоне Приморье – примерно 5,2 тыс. тонн, в Западно-Беринговоморской зоне – около 2,6 тыс. тонн.

Также к освоению предлагается почти 7,5 тыс. тонн глубоководного красного краба-стригуна, обитающего в подзоне Приморье и примерно 8,1 тыс. тонн ангулятуса, чьи запасы в основном сосредоточены в водах Восточного Сахалина. Наиболее ценного краба-стригуна – Бэрда, предполагается выловить в объеме 5,2 тыс. тонн, преимущественно в Камчатско-Курильской подзоне (около 4,4 тыс. тонн).

Прогноз промысловой обстановки и  возможного изъятия крабов-стригунов в дальневосточных морях был представлен на заседании Ученого совета ТИНРО-Центра. Путинный прогноз был разработан специалистами отдела бассейновых прогнозов и регулирования промыслов на основании материалов дальневосточных отраслевых институтов.

Как сообщил заведующий лабораторией ТИНРО-Центра Валерий Кобликов, нынешний документ отличается от предыдущих версий большей ориентированностью на интересы рыбаков. Научная составляющая, подробная информация о предполагаемой синоптической и промысловой обстановке в районах промысла, экономический анализ крабовых рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, данные о районах концентрации промысловых особей – все это делает нынешний путинный прогноз максимально удобным для использования рыбопромышленниками. 

По мнению ученых, прогнозируемая синоптическая и гидротеримическая обстановки не выходят за рамки среднемноголетних значений, что позволяет рассчитывать на успешное прохождение путины.

Промысел краба-стригуна опилио в подзоне Приморье южнее мыса Золотой был приостановлен в 2016 году по решению суда, признавшего недействительными результаты аукциона по наделению квотами на его добычу. Кроме того, в этом районе так и не начался промысел синего и камчатского крабов, поэтому единственным массовым промысловым видом, доступным для легального освоения в водах Приморья остается глубоководный красный краб-стригун.

В то же время анализ объемов официально регистрируемого вывоза крабов и крабовой продукции из России, а также объемов импорта странами Азиатско-Тихоокеанского региона показывает заметное различие. Это по-прежнему говорит о наличии нелегального вылова и поставок крабов. Россия заключила с рядом стран соглашения по предотвращению ННН-промысла, в том числе и направленные на искоренение незаконной добычи и оборота крабов, но судя по статистике, пока полностью победить браконьерство не удается.

Метки: ТИНРО

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В боевой состав ТОФ после вернулась дизельная подлодка "Комсомольск-на-Амуре"В боевой состав ТОФ после вернулась дизельная подлодка "Комсомольск-на-Амуре"
вчера, 16:00
По этому случаю во Владивостоке прошла торжественная церемония
На станции Моргородок погиб студент Дальневосточного Гуманитарного Технического колледжаНа станции Моргородок погиб студент Дальневосточного Гуманитарного Технического колледжа
вчера, 14:10
Организована процессуальная проверка по факту гибели мужчины на железной дороге
В России планируют запретить давать детям странные детские именаВ России планируют запретить давать детям странные детские имена
27 января 2017, 19:30
Парламентарии: "Родители, которые дают своим детям смешные имена, должны также давать им уроки бокса"

Последние новости

Во Владивостоке состоялось 116-ое заседание Бизнес-Клуба "Диалоги"Во Владивостоке состоялось 116-ое заседание Бизнес-Клуба "Диалоги"
вчера, 13:10
Для экономического развития региона уже сегодня создано 14 территорий опережающего развития на Дальнем Востоке
ОАО "РЖД" продолжает модернизацию БАМа и ТранссибаОАО "РЖД" продолжает модернизацию БАМа и Транссиба
27 января 2017, 22:10
С начала реализации проекта по развитию железных дорог Восточного полигона реконструировано более 4,1 тыс. км пути
"Бешеный пёс" Трампа посетит Республику Корея и Японию"Бешеный пёс" Трампа посетит Республику Корея и Японию
27 января 2017, 17:20
Недавно назначенный министром обороны США Джеймс Мэттис прибудет в Сеул 1 февраля

От первого лица

Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"
22.01.2017 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
19.01.2017 12:30
Виктор Помелов: Как получить "дальневосточный гектар"

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+