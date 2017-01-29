Специалисты ТИНРО-Центра прогнозируют успешную крабовую путину

В 2017 году на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне рекомендовано к освоению около 46,5 тыс. тонн краба-стригуна, сообщает ЕНВ.

Владивосток, 27 января 2017 года. – По данным специалистов ТИНРО-Центра, в 2017 году российские рыбаки могут рассчитывать ну успешную крабовую путину.

Отраслевая наука оценивает ситуацию с основными промысловыми крабами на Дальневосточном бассейне как стабильную, состояние запасов держится на высоком уровне. Результаты исследований таких видов крабов как стригун, опилио, Бэрда и ангулятус позволили рекомендовать увеличение общего допустимого улова в 2017 г.

На Дальневосточном бассейне рекомендуется освоить почти 46,5 тыс. тонн крабов-стригунов. Основная часть приходится на шельфового краба-стригуна опилио (снежный краб) –25,7 тыс. тонн или 55,7% от общего объема ОДУ крабов-стригунов. Наибольшие объемы вылова этого объекта прогнозируются в Северо-Охотоморской подзоне – 15,6 тыс. тонн, в подзоне Приморье – примерно 5,2 тыс. тонн, в Западно-Беринговоморской зоне – около 2,6 тыс. тонн.

Также к освоению предлагается почти 7,5 тыс. тонн глубоководного красного краба-стригуна, обитающего в подзоне Приморье и примерно 8,1 тыс. тонн ангулятуса, чьи запасы в основном сосредоточены в водах Восточного Сахалина. Наиболее ценного краба-стригуна – Бэрда, предполагается выловить в объеме 5,2 тыс. тонн, преимущественно в Камчатско-Курильской подзоне (около 4,4 тыс. тонн).

Прогноз промысловой обстановки и возможного изъятия крабов-стригунов в дальневосточных морях был представлен на заседании Ученого совета ТИНРО-Центра. Путинный прогноз был разработан специалистами отдела бассейновых прогнозов и регулирования промыслов на основании материалов дальневосточных отраслевых институтов.

Как сообщил заведующий лабораторией ТИНРО-Центра Валерий Кобликов, нынешний документ отличается от предыдущих версий большей ориентированностью на интересы рыбаков. Научная составляющая, подробная информация о предполагаемой синоптической и промысловой обстановке в районах промысла, экономический анализ крабовых рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, данные о районах концентрации промысловых особей – все это делает нынешний путинный прогноз максимально удобным для использования рыбопромышленниками.

По мнению ученых, прогнозируемая синоптическая и гидротеримическая обстановки не выходят за рамки среднемноголетних значений, что позволяет рассчитывать на успешное прохождение путины.

Промысел краба-стригуна опилио в подзоне Приморье южнее мыса Золотой был приостановлен в 2016 году по решению суда, признавшего недействительными результаты аукциона по наделению квотами на его добычу. Кроме того, в этом районе так и не начался промысел синего и камчатского крабов, поэтому единственным массовым промысловым видом, доступным для легального освоения в водах Приморья остается глубоководный красный краб-стригун.

В то же время анализ объемов официально регистрируемого вывоза крабов и крабовой продукции из России, а также объемов импорта странами Азиатско-Тихоокеанского региона показывает заметное различие. Это по-прежнему говорит о наличии нелегального вылова и поставок крабов. Россия заключила с рядом стран соглашения по предотвращению ННН-промысла, в том числе и направленные на искоренение незаконной добычи и оборота крабов, но судя по статистике, пока полностью победить браконьерство не удается.