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Общество

28 января 2017, 16:00
В боевой состав ТОФ после вернулась дизельная подлодка "Комсомольск-на-Амуре"
В боевой состав ТОФ после вернулась дизельная подлодка "Комсомольск-на-Амуре"
В боевой состав ТОФ после вернулась дизельная подлодка "Комсомольск-на-Амуре"

В боевой состав ТОФ после вернулась дизельная подлодка "Комсомольск-на-Амуре"

По этому случаю во Владивостоке прошла торжественная церемония

Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" Тихоокеанского флота прибыла в место постоянного базирования — город Владивосток — после ремонта и модернизации на Амурском судостроительном заводе, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи подлодки. В ней приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, личный состав и ветераны соединения подводных лодок, представители Амурского судостроительного завода, администраций Хабаровского и Приморского краев.

Большая подводная лодка Б-187 проекта 877 "Палтус" была заложена 7 мая 1991 года на Амурском судостроительном заводе, в период с 1993 по 1995 года она совершила три дальних похода на полную автономность с оценкой "отлично". 

В 1995 году экипаж подлодки завоевал переходящий вымпел "Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки". В 1997 году Б-187 участвовала в международных выставках вооружений во Владивостоке, Таиланде, Малайзии.

15 июля 2015 года приказом главнокомандующего ВМФ России подлодке присвоено название  "Комсомольск-на-Амуре".

Подводные лодки проекта 877 предназначены для борьбы с надводными кораблями и субмаринами, постановки минных заграждений, ведения разведки.

Одно из главных достоинств подлодок данного типа — низкий уровень шумности.

Метки: ТОФ

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