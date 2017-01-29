В боевой состав ТОФ после вернулась дизельная подлодка "Комсомольск-на-Амуре"

Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" Тихоокеанского флота прибыла в место постоянного базирования — город Владивосток — после ремонта и модернизации на Амурском судостроительном заводе, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи подлодки. В ней приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, личный состав и ветераны соединения подводных лодок, представители Амурского судостроительного завода, администраций Хабаровского и Приморского краев.

Большая подводная лодка Б-187 проекта 877 "Палтус" была заложена 7 мая 1991 года на Амурском судостроительном заводе, в период с 1993 по 1995 года она совершила три дальних похода на полную автономность с оценкой "отлично".

В 1995 году экипаж подлодки завоевал переходящий вымпел "Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки". В 1997 году Б-187 участвовала в международных выставках вооружений во Владивостоке, Таиланде, Малайзии.

15 июля 2015 года приказом главнокомандующего ВМФ России подлодке присвоено название "Комсомольск-на-Амуре".

Подводные лодки проекта 877 предназначены для борьбы с надводными кораблями и субмаринами, постановки минных заграждений, ведения разведки.

Одно из главных достоинств подлодок данного типа — низкий уровень шумности.