Во Владивостоке состоялось 116-ое заседание Бизнес-Клуба "Диалоги"

"Прогнозы развития экономики Дальнего Востока России на 2017 год" ­– тема 116-го заседания Бизнес-Клуба "Диалоги" для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР, сообщает ЕНВ.

"Президент России поставил задачу сделать Дальний Восток мощным, динамичным и передовым центром социально-экономического развития страны. Для стимулирования экономического роста и социального развития на Дальнем Востоке предлагаются новые инструменты, одним из которых являются территории опережающего социально-экономического развития. Каковы перспективы, в чём суть этой инновации, как она будет работать и какие преимущества может получить бизнес, организовав свою деятельность на этой территории? В ходе 116-го заседания Бизнес-Клуба участникам и экспертам встречи удалось обсудить эти и другие вопросы развития экономики региона на 2017 год", - отметила председатель Совета Бизнес-Клуба "Диалоги" для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР Инесса Бабич.

Для экономического развития региона уже сегодня создано 14 территорий опережающего развития в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях а также в Сахалинской области, действует режим свободного порта Владивосток. В ТОРах формируются уникальные условия для ведения бизнеса, а именно: устанавливается самый низкий в России уровень налогообложения, упрощенные процедуры получения земельных участков и подключения к инфраструктуре, специальные условия проведения проверок в отношении инвесторов, защищающие их от необоснованного административного вмешательства. Ожидается, что ТОРы станут конкурентоспособными точками притяжения деловой активности и капиталов, точками роста и развития Дальнего Востока России.

Главным экспертом 116-го заседания выступил Вадим Заусаев, Дальневосточный научно-исследовательский институт рынка, д.э.н., профессор (г. Хабаровск). В своем докладе Вадим Константинович выделил фундаментальные факторы развития экономики Дальнего Востока, определяющие её высокую затратность, и обозначил один из сценариев перспективного развития ДФО как драйвера российской экономики в 21 веке. По мнению эксперта для развития экономики нельзя упускать возможности, которые предлагает государство: ТОРы, Свободный порт, Дальневосточный гектар.