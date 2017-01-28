Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

27 января 2017, 22:10
ОАО "РЖД" продолжает модернизацию БАМа и Транссиба

ОАО "РЖД" продолжает модернизацию БАМа и Транссиба

С начала реализации проекта по развитию железных дорог Восточного полигона реконструировано более 4,1 тыс. км пути

ОАО "РЖД" в 2016 году продолжило реализацию проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей", сообщает ЕНВ с ссылкой на филиал компании во Владивостоке.

Во Владивостокском отделении "РЖД" сообщают, что на Восточном полигоне в прошлом году построено 116,6 км железнодорожных путей (в т.ч. 71,3 км станционных путей и 45,3 км вторых главных путей), реконструировано 1200 железнодорожных путей, уложено 222 комплекта стрелочных переводов. Выполнена проходка 3,4 тыс. погонных метров нового Байкальского тоннеля (общая длина составит 6,7 км).

При этом обеспечен ввод в эксплуатацию 7 станций и 10 разъездов (всего 72,8 км станционных путей), вторые главные пути на перегонах Имбо – Усть-Орочи, Таксимо – Лодья (всего 30,2 км), мост через реку Бурею и 11 малых мостов на участках Тайшет – Лена, Хани – Тында, Тында – Нерюнгри, Тында – Ургал, Ургал – Комсомольск и Бамовская – Белогорск, 170 стрелочных переводов, 34,7 км автоматической блокировки, 28,9 км контактной сети, 15 тяговых подстанций, 2 объекта реконструкции земляного полотна на перегонах Хабаровск – Уссурийск и Туринская – Карымская.

Кроме того, сданы производственные здания локомотивного хозяйства на станциях Зима и Усть-Илимск, жилые дома на станциях Магдагачи, Литовко, Высокогорная, Облучье.

В 2017 году запланированы к реализации 693 объекта на общую сумму 95,8 млрд. рублей.

В текущем году планируется выполнить модернизацию 902,2 км железнодорожного пути, ввести в эксплуатацию 21,3 км контактной сети, 31 объект электроснабжения, 1 тяговую подстанцию, 69,1 км станционных путей, 44 км вторых путей, 5,7 км автоматической блокировки, 191 стрелочный перевод, 5 объектов локомотивного хозяйства.

Отметим, что ОАО "РЖД" с 2013 года реализует комплекс первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Его целью является ликвидация "узких мест" на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема перевозок грузов российских компаний к 2020 году (до 66,8 млн. тонн в год к уровню 2012 года).

Общая стоимость мероприятий составляет 562,4 млрд. рублей, в том числе 302,2 млрд. рублей – за счет средств ОАО "РЖД", 110,2 млрд. рублей – за счет средств федерального бюджета, 150 млрд. рублей – за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В настоящий момент осуществлено 42% от запланированного объема финансирования проектов Восточного полигона.

Всего в период 2013-2016 гг. уже выполнены работы по развитию и удлинению станционных путей (168 км), построено 199 км вторых путей, модернизировано и реконструировано 4 139,6 км, уложено 1 666 комплектов стрелочных переводов.

При этом в период 2013-2016 годов были введены в постоянную эксплуатацию вторые пути на 6 перегонах, 2 двухпутные вставки, 17 разъездов, реконструировано и построено вновь 23 станции, 3 тоннеля, 33 тяговых подстанции, 13 мостов, 10 жилых домов.

Метки: БАМ, модернизация, РЖД, Транссиб

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Правительство РФ утвердило развитие транспортных коридоров в Приморском краеПравительство РФ утвердило развитие транспортных коридоров в Приморском крае
вчера, 16:10
Старания краевых властей по привлечению инвесторов в транспортные коридоры не остались не замеченными в правительстве
Минфин планирует увеличить налог для игорного бизнеса в два разаМинфин планирует увеличить налог для игорного бизнеса в два раза
вчера, 15:10
В приморском казино считают эти меры поспешными
Госдума предложила продлить действие льгот по страховым выплатам для инвесторов ТОР и СПВГосдума предложила продлить действие льгот по страховым выплатам для инвесторов ТОР и СПВ
26 января 2017, 23:20
Преференции станут мощным фактором для развития предприятия

Последние новости

В России планируют запретить давать детям странные детские именаВ России планируют запретить давать детям странные детские имена
вчера, 19:30
Парламентарии: "Родители, которые дают своим детям смешные имена, должны также давать им уроки бокса"
"Бешеный пёс" Трампа посетит Республику Корея и Японию"Бешеный пёс" Трампа посетит Республику Корея и Японию
вчера, 17:20
Недавно назначенный министром обороны США Джеймс Мэттис прибудет в Сеул 1 февраля
Приморские автомобилисты с начала 2017 года заключили в электронном виде уже 360 полисов ОСАГОПриморские автомобилисты с начала 2017 года заключили в электронном виде уже 360 полисов ОСАГО
вчера, 17:00
За весь 2016 год было оформленного только 355 полисов Е-ОСАГО

От первого лица

Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"
22.01.2017 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
19.01.2017 12:30
Виктор Помелов: Как получить "дальневосточный гектар"

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+