ОАО "РЖД" продолжает модернизацию БАМа и Транссиба

ОАО "РЖД" в 2016 году продолжило реализацию проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей", сообщает ЕНВ с ссылкой на филиал компании во Владивостоке.

Во Владивостокском отделении "РЖД" сообщают, что на Восточном полигоне в прошлом году построено 116,6 км железнодорожных путей (в т.ч. 71,3 км станционных путей и 45,3 км вторых главных путей), реконструировано 1200 железнодорожных путей, уложено 222 комплекта стрелочных переводов. Выполнена проходка 3,4 тыс. погонных метров нового Байкальского тоннеля (общая длина составит 6,7 км).

При этом обеспечен ввод в эксплуатацию 7 станций и 10 разъездов (всего 72,8 км станционных путей), вторые главные пути на перегонах Имбо – Усть-Орочи, Таксимо – Лодья (всего 30,2 км), мост через реку Бурею и 11 малых мостов на участках Тайшет – Лена, Хани – Тында, Тында – Нерюнгри, Тында – Ургал, Ургал – Комсомольск и Бамовская – Белогорск, 170 стрелочных переводов, 34,7 км автоматической блокировки, 28,9 км контактной сети, 15 тяговых подстанций, 2 объекта реконструкции земляного полотна на перегонах Хабаровск – Уссурийск и Туринская – Карымская.

Кроме того, сданы производственные здания локомотивного хозяйства на станциях Зима и Усть-Илимск, жилые дома на станциях Магдагачи, Литовко, Высокогорная, Облучье.

В 2017 году запланированы к реализации 693 объекта на общую сумму 95,8 млрд. рублей.

В текущем году планируется выполнить модернизацию 902,2 км железнодорожного пути, ввести в эксплуатацию 21,3 км контактной сети, 31 объект электроснабжения, 1 тяговую подстанцию, 69,1 км станционных путей, 44 км вторых путей, 5,7 км автоматической блокировки, 191 стрелочный перевод, 5 объектов локомотивного хозяйства.

Отметим, что ОАО "РЖД" с 2013 года реализует комплекс первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Его целью является ликвидация "узких мест" на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема перевозок грузов российских компаний к 2020 году (до 66,8 млн. тонн в год к уровню 2012 года).

Общая стоимость мероприятий составляет 562,4 млрд. рублей, в том числе 302,2 млрд. рублей – за счет средств ОАО "РЖД", 110,2 млрд. рублей – за счет средств федерального бюджета, 150 млрд. рублей – за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В настоящий момент осуществлено 42% от запланированного объема финансирования проектов Восточного полигона.

Всего в период 2013-2016 гг. уже выполнены работы по развитию и удлинению станционных путей (168 км), построено 199 км вторых путей, модернизировано и реконструировано 4 139,6 км, уложено 1 666 комплектов стрелочных переводов.

При этом в период 2013-2016 годов были введены в постоянную эксплуатацию вторые пути на 6 перегонах, 2 двухпутные вставки, 17 разъездов, реконструировано и построено вновь 23 станции, 3 тоннеля, 33 тяговых подстанции, 13 мостов, 10 жилых домов.