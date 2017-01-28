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Общество

27 января 2017, 19:30
В России планируют запретить давать детям странные детские имена

В России планируют запретить давать детям странные детские имена

Парламентарии: "Родители, которые дают своим детям смешные имена, должны также давать им уроки бокса"

Российские депутаты вновь озаботились защитой подрастающего поколения. На этот раз в планах оградить детей от излишней креативности их родителей. В Госдуме рассматривают законопроект, вносящий требования для  имен, сообщает ЕНВ.

Всё началось в апреле 2016 года, когда член Совета Федерации от Республики Хакасия Валентина Петренко внесла в Госдуму на рассмотрение законопроект, устанавливающий требования для имен и вносящий поправки в семейный и гражданский кодексы РФ. Суть предлагаемых изменений в законодательстве состоит в том, что родителям будет запрещено называть детей аббревиатурами, цифрами и нецензурными словами. Так, определение имени в гражданском кодексе предлагается дополнить перечнем того, из чего не может состоять имя (цифры, нецензурная лексика и т.п.). Также, предлагается внести изменения в семейный кодекс, добавив после слов "по соглашению родителей" "и должно отвечать требованиям, установленным действующим законодательством об актах гражданского состояния в соответствии со статьей 2 настоящего Федерального закона".

Однако в комитете по госстроительству и законодательству ГД РФ не исключают, что ко второму чтению законопроект будет доработан, и к данному списку прибавятся названия месяцев и "нелепые" имена. Рассмотрение законопроекта еще не завершилось, но комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять проект закона уже в первом чтении. Точная дата рассмотрения его на заседании ГД пока неизвестна.

В качестве доказательства необходимости введения подобных ограничений в пояснительной записке к документу указывается, что сотрудники ЗАГСов не могут отказать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости, и что "давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь". 

Напомним, что осенью 2016 года концепцию этого документа поддержал комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей. По мнению депутатов – членов комитета принятие закона об ограничении вариантов имен "действительно может способствовать защите прав несовершеннолетних граждан на "нормальное" имя".

Глава комитета Тамара Плетнёва (КПРФ) подчеркивает, что ребёнку не безразлично как его или её назовут, и посоветовала родителям называть детей "нормально, чтобы ребёнок чувствовал себя нормально всю жизнь".

Справедливо будет заметить, что подобные законы уже приняты в некоторых странах мира. Например, в Швеции, где родителям запрещено называть детей одной буквой. В таких странах, как Дания и Исландия, вообще существует специальный список имён, разрешённых для того чтобы ими можно было назвать ребёнка.  Такая же система была принята в Новой Зеландии, где детей пытались назвать "Люцифер", "Мессия", "Христос", "Автобусная остановка №16", знаком звездочки (*).

Стоит сказать, что в плане имён для детей Приморский край остаётся верен традиционным именам. Так, в 2016 году самым распространённым женским именем стала Алиса, а мальчиков предпочитают называть Артём. Также в лидерах такие имена, как София, Виктория, Мария, Анастасия, Михаил, Максим, Александр и Дмитрий. Редкие имена среди приморских малышей представляют Евсей, Ерофей, Святозар, Евдокия и Параскева. То, что приморские родители предпочитают давать своим детям привычные имена, может говорить о тенденциях к упрочнению института семьи и стремлении к сохранению преемственности русских именных традиций. 

Метки: Госдума, дети, закон

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