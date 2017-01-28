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В мире

27 января 2017, 17:20
"Бешеный пёс" Трампа посетит Республику Корея и Японию

"Бешеный пёс" Трампа посетит Республику Корея и Японию

Недавно назначенный министром обороны США Джеймс Мэттис прибудет в Сеул 1 февраля

Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис собирается посетить в феврале главных союзников США в азиатском регионе – Южную Корею и Японию. Это будет первая поездка Мэттиса в качестве министра обороны, сообщает ЕНВ.

Как заявляет пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис: "Данный визит подчеркнет приверженность Соединенных Штатов многолетнему союзу с Японией и Республикой Кореей, а также дальнейшему укреплению американского, корейского и японского трехстороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности".

1 февраля назначен визит в Сеул, а уже 3 числа Мэттис планирует посетить Токио. Специалисты полагают, что это связано со стремлением администрации американского президента проводить политику сдерживания Китая. Об этом говорит замдиректора Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский: "В этой ситуации можно ожидать дальнейшего укрепления в администрации Трампа и американской элите в целом настроений в пользу военно-политического сдерживания Китая".  Одновременно с этим в Токио у нового главы Пентагона может произойти неприятный разговор с Министерством обороны Японии: в ходе своей избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что Японии необходимо начать самой заботиться о своей обороноспособности. Напомним, что сегодня Япония тратит на оборону около 1% своего ВВП, что не устраивает главу Белого Дома. Это значит, что одним из поводов для диалога между японским правительством и высокопоставленным гостем из США может стать увеличение объёмов финансирования японского ВПК.

"Южная Корея и Япония являются важнейшими стратегическими партнерами США в Азии, – комментирует ситуацию директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – После выборов в США Пентагону важно показать, что, несмотря на избирательные тезисы о необходимости смещения фокуса внимания государственной власти с внешней политики на внутреннюю, азиатская проблематика все равно остается для Штатов первоочередной. Как мы помним, именно в этих двух странах произошли крупнейшие политические скандалы во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2016 году – это попытка импичмента Синдзо Абэ и уголовное преследование Пак Кын Хе. Обе эти акции были инициированы общественными и политическими движениями, финансируемыми из Соединенных Штатов, после того, как лидеры этих двух государств поддержали президента России Владимира Путина в вопросе развития Дальнего Востока РФ в качестве одного из экономических хабов в АТР. Поэтому, допускаю, что диалог с Республикой Кореей и Японией американским дипломатам сейчас очень необходим",- подчеркнул эксперт.

Джеймс Мэттис – пример типичного американского боевого генерала, лично принимавшего участие во многих сражениях, в том числе, в операции "Буря в пустыне". Известно, что свою кличку "бешеный пёс" генерал получил за свои громкие высказывания и за страсть говорить в самые тяжёлые моменты исключительно правду. 

Метки: Пентагон, США, Южная Корея, Япония

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