Приморские автомобилисты с начала 2017 года заключили в электронном виде уже 360 полисов ОСАГО

С 1 января 2017 года продажа электронных полисов ОСАГО стала обязательной для всех страховых компаний, имеющих лицензию на заключение договоров ОСАГО. Теперь все российские автомобилисты могут купить полис на сайте страховой компании в интернете, не выходя из дома, выполнив несколько простых шагов, сообщает ЕНВ с ссылкой на дальневосточное управление Центробанка.

Напомним, соответствующие изменения в закон об ОСАГО были приняты по инициативе Банка России. Онлайн-продажи позволят существенно повысить доступность услуги ОСАГО и поднять сервис страховщиков на качественно новый, отвечающий современным требованиям финансового рынка уровень. Возможность застраховать свою гражданскую ответственность не выходя из дома особенно важна для граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, где нет офисов страховых организаций. Кроме того, приобрести электронный полис ОСАГО теперь смогут водители-новички, сведения о которых не содержатся в единой информационной базе, купить электронную страховку можно будет и на новый автомобиль.

По данным Российского союза автостраховщиков за 19 дней 2017 года приморские автомобилисты заключили в электронном виде уже 360 полисов ОСАГО, при том, что за весь 2016 год было оформлено 355 электронных полисов ОСАГО.

Приморским автомобилистам, желающим оформить полис в электронном виде, необходимо выполнить следующие простые шаги:

1. Собрать стандартный пакет документов – паспорт, водительское удостоверение, ПТС и диагностическую карту (для автомобилей старше трех лет).

2. Выбрать страховую компанию, в которой будет оформляться полис, обязательно проверив наличие действующей лицензии у данной организации на официальном сайте Банка России www.cbr.ru или на сайте Российского союза автостраховщиков www.autoins.ru.

3. Зайти на официальный сайт страховой организации (можно сделать это через сайт Российского союза автостраховщиков), пройти простую процедуру регистрации и получить от страховщика идентификаторы для доступа в личный кабинет – логин и пароль (передаются автовладельцу по электронной почте, СМС-сообщением либо при личном обращении в офис страховой компании).

4. После авторизации на официальном сайте страховой компании необходимо заполнить заявление на оформление полиса ОСАГО в электронной форме и оплатить его – страховщик обязан предоставить возможность онлайн-оплаты банковской картой, но может предложить и иные, дополнительные способы оплаты. Электронный полис ОСАГО будет отправлен на адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте страховой компании или при первом входе в электронный личный кабинет там же.

5. Бланк готового полиса необходимо распечатать и возить с собой для предъявления сотрудникам полиции при необходимости (электронная версия будет храниться в личном кабинете автовладельца на официальном сайте страховщика). При желании, можно получить этот же полис на бланке строгой отчетности, для этого необходимо будет оплатить услуги почтовой доставки. Бумажный полис на привычном бланке строгой отчетности и полис в электронном виде абсолютно равнозначны с точки зрения законодательства.

Автовладельцам необходимо помнить, что любые другие способы приобретения электронного полиса – через агентов и других посредников – незаконны.

В целях защиты прав автовладельцев, были установлены специальные требования к страховым организациям по обеспечению непрерывной и бесперебойной работы их сайтов, которые должны будут соблюдать все страховщики. Так, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. При необходимости проведения плановых технических работ страховая компания будет обязана разместить не менее чем за сутки до их начала на главной странице своего сайта уведомление с указанием даты и времени их окончания (не чаще раза в месяц в период с 22.00 до 08.00 по московскому времени).

Банк России контролирует, как страховщики соблюдают требования по бесперебойности продаж электронных полисов ОСАГО. Если страховщик в течение 30 минут после отправки надлежащим образом оформленного заявления отказывается заключать договор или не выполняет требований по обеспечению бесперебойности работы сайта, владелец транспортного средства может обратиться в "Интернет-приемную" на официальном сайте Банка России www.cbr.ru, направить письменную жалобу в Дальневосточное ГУ Банка России (690990, г. Владивосток, ул. Светланская, 71) или в Управление Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в ДФО (690091, Владивосток, ул. Мордовцева, 6, электронная почта (для отображения адреса необходимо включить JavaScript) , телефон для обращений: 8 (423) 240-15-90). К обращению необходимо приложить скриншот экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховой компании.