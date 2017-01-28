Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

27 января 2017, 16:20
Американские военные проведут учения в Таиланде

Американские военные проведут учения в Таиланде

Руководить учениями будет глава Тихоокеанского флота США

Посольство США в Таиланде подтвердило, что адмирал Гарри Харис, который является главой Тихоокеанского флота США, откроет учения 14 февраля. Визит американского адмирала был запланирован ещё до инаугурации Дональда Трампа, чья политика в Азии направлена на защиту американских интересов от влияния Китая, сообщает ЕНВ.

Одним из способов давления на правительство Таиланда по восстановлению в стране демократии США выбрали сокращение своего участия в крупнейших ежегодных военных учениях в Азии (т.н. "Золотая кобра").  Как показало время, этот шаг возымел действие – военная хунта, захватившая власть в Таиланде, всё больше склоняется к проведению демократических преобразований. Однако, как заявляют в американском посольстве в Таиланде, прежний масштаб учений можно будет вернуть только при условии "полного восстановления демократии": "Наше сотрудничество будет полностью возобновлено вместе с восстановлением демократически избранного гражданского правительства", - отметил Мелисса Суини, пресс-секретарь в посольстве США в Бангкоке.

Напомним, что в мае 2014 года в Таиланде произошёл военный переворот, в результате которого был введён комендантский час и цензура в СМИ, прекращено действие конституции, арестованы видные политические деятели, распущен Сенат (верхняя палата тайского парламента). Тогда государственный секретарь США Джон Керри заявил: "Мы ценим давнюю дружбу с таиландским народом, но эти действия будут иметь негативные последствия для отношений США и Таиланда, особенно для наших отношений с таиландской армией. Мы пересматриваем военную и другую помощь и сотрудничество в соответствии с законами США".

Новость об участии такого высокопоставленного лица вызвало много положительных эмоций в Таиланде. "Это хороший сигнал для тайско-американских отношений, это  значит, что США признают важность азиатского региона и военных учений"- сказал генерал Танчайян Срисуван, глава Объединенного комитета начальников штабов.

Учения "Золотая Кобра" проводятся с 1982 года, и в этом году число участников достигло 8333 человек из 29 стран.  Сообщается, что тайское правительство выделило 13,5 млрд бат ($380 млн) для покупки китайской подводной лодки. Также, в поднебесной будут закупаться танки и различные транспортные средства для нужд тайской армии. 

Метки: военные учения, Золотая кобра, США, Таиланд

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

"Бешеный пёс" Трампа посетит Республику Корея и Японию"Бешеный пёс" Трампа посетит Республику Корея и Японию
вчера, 17:20
Недавно назначенный министром обороны США Джеймс Мэттис прибудет в Сеул 1 февраля
Перебежчик из Северной Кореи заявил о возможном крахе режима в своей странеПеребежчик из Северной Кореи заявил о возможном крахе режима в своей стране
26 января 2017, 18:40
Южнокорейские чиновники использовали его дезертирство в качестве примера растущего разочарования среди северокорейцев
Трамп отказался от проекта свободной торговли на Тихом океанеТрамп отказался от проекта свободной торговли на Тихом океане
24 января 2017, 14:50
Президент подчеркнул, что выход из ТТП является "замечательным событием" для американских рабочих

Последние новости

ОАО "РЖД" продолжает модернизацию БАМа и ТранссибаОАО "РЖД" продолжает модернизацию БАМа и Транссиба
вчера, 22:10
С начала реализации проекта по развитию железных дорог Восточного полигона реконструировано более 4,1 тыс. км пути
В России планируют запретить давать детям странные детские именаВ России планируют запретить давать детям странные детские имена
вчера, 19:30
Парламентарии: "Родители, которые дают своим детям смешные имена, должны также давать им уроки бокса"
Приморские автомобилисты с начала 2017 года заключили в электронном виде уже 360 полисов ОСАГОПриморские автомобилисты с начала 2017 года заключили в электронном виде уже 360 полисов ОСАГО
вчера, 17:00
За весь 2016 год было оформленного только 355 полисов Е-ОСАГО

От первого лица

Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"
22.01.2017 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
19.01.2017 12:30
Виктор Помелов: Как получить "дальневосточный гектар"

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+