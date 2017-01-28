Американские военные проведут учения в Таиланде

Посольство США в Таиланде подтвердило, что адмирал Гарри Харис, который является главой Тихоокеанского флота США, откроет учения 14 февраля. Визит американского адмирала был запланирован ещё до инаугурации Дональда Трампа, чья политика в Азии направлена на защиту американских интересов от влияния Китая, сообщает ЕНВ.

Одним из способов давления на правительство Таиланда по восстановлению в стране демократии США выбрали сокращение своего участия в крупнейших ежегодных военных учениях в Азии (т.н. "Золотая кобра"). Как показало время, этот шаг возымел действие – военная хунта, захватившая власть в Таиланде, всё больше склоняется к проведению демократических преобразований. Однако, как заявляют в американском посольстве в Таиланде, прежний масштаб учений можно будет вернуть только при условии "полного восстановления демократии": "Наше сотрудничество будет полностью возобновлено вместе с восстановлением демократически избранного гражданского правительства", - отметил Мелисса Суини, пресс-секретарь в посольстве США в Бангкоке.

Напомним, что в мае 2014 года в Таиланде произошёл военный переворот, в результате которого был введён комендантский час и цензура в СМИ, прекращено действие конституции, арестованы видные политические деятели, распущен Сенат (верхняя палата тайского парламента). Тогда государственный секретарь США Джон Керри заявил: "Мы ценим давнюю дружбу с таиландским народом, но эти действия будут иметь негативные последствия для отношений США и Таиланда, особенно для наших отношений с таиландской армией. Мы пересматриваем военную и другую помощь и сотрудничество в соответствии с законами США".

Новость об участии такого высокопоставленного лица вызвало много положительных эмоций в Таиланде. "Это хороший сигнал для тайско-американских отношений, это значит, что США признают важность азиатского региона и военных учений"- сказал генерал Танчайян Срисуван, глава Объединенного комитета начальников штабов.

Учения "Золотая Кобра" проводятся с 1982 года, и в этом году число участников достигло 8333 человек из 29 стран. Сообщается, что тайское правительство выделило 13,5 млрд бат ($380 млн) для покупки китайской подводной лодки. Также, в поднебесной будут закупаться танки и различные транспортные средства для нужд тайской армии.