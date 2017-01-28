Правительство РФ утвердило развитие транспортных коридоров в Приморском крае

Правительство России утвердило программу развития международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2". Коридоры будут соединять Приморский край с двумя провинциями Китая. По коридору "Приморье-1" грузоперевозки из Китая смогут следовать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порты России, - сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "ТАСС".







Транспортный коридор "Приморье-1" будет связывать китайский приграничный Суйфэньхэ, пограничный район Приморского края, станцию Гродеково и порты на востоке Приморья. Транспортный коридор "Приморье-2" будет связывать порты на юго-западе Приморского края (Посьет, Зарубино, Славянку) с китайскими провинциями.







"Благодаря созданию современных транспортных коридоров из китайской провинции Хэйлунцзян в российский порт Находка и из провинции Цзилинь в порт Зарубино существенно сокращаются издержки у предприятий, которые размещены на Северо-Востоке Китая. Экономия только двух провинций Хэйлунцзян и Цзилинь составит до одного миллиарда долларов ежегодно. В свою очередь Дальний Восток получает очень мощный грузопоток из двух провинций, экономика которых составляет 60 % от экономики России", - отметил вице-губернатор Василий Усольцев.







"Концепция развития транспортных коридоров была презентована на втором Восточном экономическом форуме. Эта модель одобрена федеральными политиками, высоко оценившими сегодняшнее развитие транспортного пути. Уверен, реализация этих проектов принесет большой экономический эффект не только Приморскому краю, но и соседним провинциям Китая", – прокомментировал ситуацию губернатор Приморья Владимир Миклушевский.







Известно, что крупная строительная корпорация Китая "Лунцзянь", заинтересована в том, чтобы построить выгодный для Китая инвестиционный объект ("Приморье-1"). Транспортные коридоры вызывают большой интерес у иностранных инвесторов, ведется обсуждения сотрудничества Китая и Дальнего Востока, поскольку это наиболее выгодная транспортировка с северо-востока Китая к югу Приморья.







"Мы с огромным интересом ждем развития сотрудничества с нашими российскими коллегами, учитывая договоренность наших лидеров об интеграции “Шелкового пути” с российскими евро-азиатскими железными дорогами", - отмечают представители китайской компании.







"Транспортные коридоры будут выгодны, прежде всего, китайской стороне, которая может сэкономить почти 700 миллионов долларов в год, за счет сокращения пути, соответственно, стоимости транспортировки и экономии времени", - отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. Директор центра социальных инноваций подчеркнул, что оттого, как будут дальше развиваться транспортные коридоры, зависит и развитие свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Краевые власти подсчитали, что объем дополнительных грузоперевозок "Приморье-1" может составить около семи миллионов тонн контейнерных грузов и пяти миллионов тонн зерна, по МТК "Приморье-2" – до 15 миллионов тонн контейнеров и 23 миллионов тонн зерна.







Впрочем, для реализации данного потенциала необходимы дополнительные капиталовложения. По сообщению Администрации Приморского края, в рамках продвижения проекта Приморский край готов заключить с партнёрами концессионное соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивиденды от дохода. Также в Белом доме сообщают о том, что на разных этапах развития в совокупности потребуется более 300 млрд. рублей.







"Несмотря на то, что оба пути являются действующими, они и сейчас выполняют свою основную функцию, необходимо, тем не менее, развивать и дальше транспортную инфраструктуру. Сейчас мы уже занимаемся модернизацией транспортного коридора “Приморье-1”, который связывает Приморье с провинцией Хэйлунцзян, мы начали строить данный путь при помощи средств федерального и краевого бюджетов. Совсем недавно рабочие доделали участок протяженностью в 18 километров. Это трасса города Артема в объезд Владивостока под названием Большой камень. Это стало нашим большим достижением, так как в крае начинает реализовываться крупнейший инвестиционный проект, судостроительный завод "Звезда", – отметил Владимир Миклушевский.







Проекты развития транспортных коридоров требуют огромных вложений капитала. Поэтому Приморье будет заключать с партнерами соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивидендов. По оценкам экспертов модернизация поможет сэкономить китайской стороне 700 млн. долларов в год за счет сокращения пути и затраченного времени.