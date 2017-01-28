Методика проектного управления в Приморье вызвала интерес у других регионов

Делегация правительства Бурятии прибыла в Приморье с целью изучения опыта Приморского края по внедрению проектной деятельности в органы исполнительной власти, - сообщает ЕНВ со ссылкой на ТАСС.



В ходе беседы чиновники обсудили основные приемы и способы ведение проектно-ориентированных систем в исполнительную власть. Так, гости Приморья узнали об основных способах проектного управления и правовых законах, касающихся их. Важным оказался и момент использования современных информационных веяний и действия самих властей при работе проектных систем.



Приморский край – первый регион Дальнего Востока, который внедрил в работу органов исполнительной власти проектную деятельность. "Отдельный департамент был создан лишь в 2015 году, но теперь мы выходим на огромный уровень в развитии проектной деятельности. Это стало ясно и с победой в конкурсе “Проектный олимп”. Мы готовы передавать наши знания и другим регионам, для улучшения общей ситуации в России", - рассказал вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский.

"Переход на проектный режим – задача, поставленная регионам руководством страны. Безусловно, она непростая – необходимо переломить стереотипное мышление и начать мыслить инновационно. Мы уже начали переподготовку госслужащих со всех регионов страны", - рассказал директор центра проектного менеджмента РАНХиГС Олег Билев.



Внедрение в экономику проектных систем оказалось важным моментом во внутреннем развитии Приморского края. Это позволяет увеличить процесс совмещения в Приморье с планами развития Дальневосточного федерального округа, закрепленными в федеральной программе развития, в законах о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток. По мнению профессионалов, использование методов проектного управления помогает увеличить тягу чиновников и бизнесменов Приморья к саморазвитию и улучшению показателей края. "При обращении к коллегам с целью увеличить наши знания в сфере проектного управления, они посоветовали нам обратиться к нашим приморским коллегам. Проектная деятельность в Приморском крае - одна из лучших по России", – подчеркнул заместитель руководителя главы республики Бурятия Станислав Тэлин.



По словам директора краевого департамента проектного управления Кристины Шуваловой, теперь задача Приморья – развивать созданную базу, в то время как другие регионы только в начале пути.



"В Приморском крае разработаны эффективные инструменты работы с проектной моделью развития, улучшена правовая база, переработана модель компетенций, которая сформировала кадровый резерв, корпоративная культура вышла на новый уровень, изменился кодекс проектов, введено пользование новыми современными технологиями. Уже сейчас на крупнейших мероприятиях края опробована это модель: это Всероссийский форум туристов, прошедший на базе проектного подхода, начинает использоваться программа нового инвестиционного подхода, создаются модели использования разработки новой инфраструктуры "Надеждинская", "Михайловский" и "Большой Камень", – рассказала она.



Проектное управление в органы исполнительной власти внедряется на уровне правительства. Кабинет министров утвердил разработку проектно-ориентированного управления. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, проектная работа – это "максимальная ответственность чиновников и бизнесменов, использование новых гибких систем власти, максимальный подход к улучшению жизни края".



Директор центра проектного менеджмента РАНХиГС Олег Билев заключил, что "важно, чтобы губернаторы смогли замотивировать свои команды на проектный режим работы. Это непростая работа, по итогам которой будет сформирована оценка эффективности руководителей регионов. На сегодняшний день в числе лучших – Белгород, ЮГРА, Ленинградская область, Приморский край и еще несколько других регионов".



Сейчас Приморский край уже приступил к выполнению программ стратегического развития в проектной деятельности. Это станет главным инструментом развития социально-экономической сферы Приморья до 2030 года.