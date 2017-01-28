Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

27 января 2017, 15:40
20 проектов НКО в Приморском крае получили поддержку из краевого бюджета

20 проектов НКО в Приморском крае получили поддержку из краевого бюджета

На поддержку социально ориентированных проектов было выделено около пяти миллионов рублей

Почти 20 проектов некоммерческих организаций получили гранты из краевого бюджета на развитие важных проектов, позволяющих повысить уровень жизни граждан. Всего на их развитие было направлено около 5 млн. рублей, - сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В департаменте внутренней политики корреспонденту ЕНВ сообщили, что гранты выдавались на следующие социально важные программы: адаптация недееспособных граждан и их семей в общественную жизнь, патриотическое воспитание молодежи, укрепление международных и межнациональных отношений, развитие институтов гражданского общества.

"Заявки отбирала специальная экспертная комиссия. Уделяли внимание официальному статусу организаций, налоговой чистоте, отсутствию задолженностей. Важным условием для победы было наличие актуальной программы или проекта по одному из предложенных направлений. Заявок в этом году поступило гораздо больше, чем в прошлом. 16 из них – стали победителями и получили средства на софинансирование своих проектов", – рассказали в департаменте внутренней политики.

Гранты по направлению адаптации инвалидов в общественную жизнь получил фонд социальной поддержки военнослужащих-ветеранов "Солдат", который выдвигал проект "Создание центра по оказанию психологической и юридической помощи для инвалидов локальных войн и вооруженных конфликтов и членов их семей". Приморский фонд защиты матерей и их детей "Мама" создал проект "Движение без границ", общественная организация "Ковчег" выдвинула свой проект - "Инвалето", а также организация инвалидов с заболеванием крови "Милосердие" воплотила свой замысел в проекте "Развитие социальной мастерской", Центр социального обслуживания "Родные люди" создал школу "по уходу для родственников ограниченно подвижных людей, в том числе пожилых".

В сфере укрепления межнациональных отношений гранты получили Центр украинской культуры Анатолия Криля "Горлица" с проектом "Родники духовности и культуры", НКО "Наш Дагестан" и Владивостокская татаро-башкирская общественная организация "Дуслык", которая призвана сохранять и нести в массы культуру коренных вымирающих народов Приморья. Кроме прочего, "Дуслык" также борется против экстремизма среди российских граждан. Ассамблея народов Приморского края создала школу "молодого лидера Ресурсного центра Ассамблеи народов Приморского края".

Информационно-методический центр "Тихоокеанский проект" стал одним из победителей для получения средств по программе развития гражданского общества. Он создал программу мобильной информационной и юридической помощи по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. А краевое отделение "Союза журналистов" выступили с проектом "Медиастратегия". Последним в списке оказался благотворительный фонд Александра Монастырева с проектом "Неравнодушный гражданин".

Некоммерческие организации Вооруженных сил, правоохранительных органов, организации "Труда", люди войны представили проект "Завещано-помнить". Детско-юношеская организация "Спецназ" выступила с проектом "Школа подготовки разведчиков", общественная организация "Контингент" с проектом "Гражданско-патриотическое воспитание", а также Приморский региональный фонд содействия борьбе с организованной преступностью "Щит-М" с проектом "Информационно-аналитическое издание "Служу Отечеству".

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ высоко оценил проекты некоммерческих организаций, отметив, что надо помочь всесторонне развить сферу социально ориентированной политики для НКО.

"Основные решения здесь уже приняты. Со следующего года для некоммерческих организаций, имеющих соответствующий опыт, открываются возможности, открывается доступ к оказанию социальных услуг, которые финансируются за счёт бюджета. Я хотел бы сейчас, уважаемые коллеги, обратиться ко многим из вас. Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти. Я прошу вас, что называется, ни жадничать, ни отдавать по привычке, по накатанной предпочтения исключительно казённым структурам, а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг и некоммерческие организации. Давайте прямо скажем, у них ещё глаз не замылился, очень важно сердечное отношение к людям. И давайте вместе держать эти вопросы под особым контролем", – отметил в ежегодном послании федеральному собранию Владимир Путин.

Напомним, что в Приморском крае финансовая поддержка некоммерческим организациям оказывается с 2014 года.

Метки: бюджет, НКО, Путин

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В России планируют запретить давать детям странные детские именаВ России планируют запретить давать детям странные детские имена
вчера, 19:30
Парламентарии: "Родители, которые дают своим детям смешные имена, должны также давать им уроки бокса"
Приморские автомобилисты с начала 2017 года заключили в электронном виде уже 360 полисов ОСАГОПриморские автомобилисты с начала 2017 года заключили в электронном виде уже 360 полисов ОСАГО
вчера, 17:00
За весь 2016 год было оформленного только 355 полисов Е-ОСАГО
Минстрой России поддержит пострадавших в ЧС приморцевМинстрой России поддержит пострадавших в ЧС приморцев
вчера, 11:20
На данный момент в Приморском крае уже выдаются свидетельства на приобретение жилья за счет региональных средств

Последние новости

ОАО "РЖД" продолжает модернизацию БАМа и ТранссибаОАО "РЖД" продолжает модернизацию БАМа и Транссиба
вчера, 22:10
С начала реализации проекта по развитию железных дорог Восточного полигона реконструировано более 4,1 тыс. км пути
"Бешеный пёс" Трампа посетит Республику Корея и Японию"Бешеный пёс" Трампа посетит Республику Корея и Японию
вчера, 17:20
Недавно назначенный министром обороны США Джеймс Мэттис прибудет в Сеул 1 февраля
Американские военные проведут учения в ТаиландеАмериканские военные проведут учения в Таиланде
вчера, 16:20
Руководить учениями будет глава Тихоокеанского флота США

От первого лица

Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"
22.01.2017 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
19.01.2017 12:30
Виктор Помелов: Как получить "дальневосточный гектар"

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+