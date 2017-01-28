20 проектов НКО в Приморском крае получили поддержку из краевого бюджета

На поддержку социально ориентированных проектов было выделено около пяти миллионов рублей

Почти 20 проектов некоммерческих организаций получили гранты из краевого бюджета на развитие важных проектов, позволяющих повысить уровень жизни граждан. Всего на их развитие было направлено около 5 млн. рублей, - сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.



В департаменте внутренней политики корреспонденту ЕНВ сообщили, что гранты выдавались на следующие социально важные программы: адаптация недееспособных граждан и их семей в общественную жизнь, патриотическое воспитание молодежи, укрепление международных и межнациональных отношений, развитие институтов гражданского общества.



"Заявки отбирала специальная экспертная комиссия. Уделяли внимание официальному статусу организаций, налоговой чистоте, отсутствию задолженностей. Важным условием для победы было наличие актуальной программы или проекта по одному из предложенных направлений. Заявок в этом году поступило гораздо больше, чем в прошлом. 16 из них – стали победителями и получили средства на софинансирование своих проектов", – рассказали в департаменте внутренней политики.



Гранты по направлению адаптации инвалидов в общественную жизнь получил фонд социальной поддержки военнослужащих-ветеранов "Солдат", который выдвигал проект "Создание центра по оказанию психологической и юридической помощи для инвалидов локальных войн и вооруженных конфликтов и членов их семей". Приморский фонд защиты матерей и их детей "Мама" создал проект "Движение без границ", общественная организация "Ковчег" выдвинула свой проект - "Инвалето", а также организация инвалидов с заболеванием крови "Милосердие" воплотила свой замысел в проекте "Развитие социальной мастерской", Центр социального обслуживания "Родные люди" создал школу "по уходу для родственников ограниченно подвижных людей, в том числе пожилых".



В сфере укрепления межнациональных отношений гранты получили Центр украинской культуры Анатолия Криля "Горлица" с проектом "Родники духовности и культуры", НКО "Наш Дагестан" и Владивостокская татаро-башкирская общественная организация "Дуслык", которая призвана сохранять и нести в массы культуру коренных вымирающих народов Приморья. Кроме прочего, "Дуслык" также борется против экстремизма среди российских граждан. Ассамблея народов Приморского края создала школу "молодого лидера Ресурсного центра Ассамблеи народов Приморского края".



Информационно-методический центр "Тихоокеанский проект" стал одним из победителей для получения средств по программе развития гражданского общества. Он создал программу мобильной информационной и юридической помощи по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. А краевое отделение "Союза журналистов" выступили с проектом "Медиастратегия". Последним в списке оказался благотворительный фонд Александра Монастырева с проектом "Неравнодушный гражданин".



Некоммерческие организации Вооруженных сил, правоохранительных органов, организации "Труда", люди войны представили проект "Завещано-помнить". Детско-юношеская организация "Спецназ" выступила с проектом "Школа подготовки разведчиков", общественная организация "Контингент" с проектом "Гражданско-патриотическое воспитание", а также Приморский региональный фонд содействия борьбе с организованной преступностью "Щит-М" с проектом "Информационно-аналитическое издание "Служу Отечеству".



Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ высоко оценил проекты некоммерческих организаций, отметив, что надо помочь всесторонне развить сферу социально ориентированной политики для НКО.



"Основные решения здесь уже приняты. Со следующего года для некоммерческих организаций, имеющих соответствующий опыт, открываются возможности, открывается доступ к оказанию социальных услуг, которые финансируются за счёт бюджета. Я хотел бы сейчас, уважаемые коллеги, обратиться ко многим из вас. Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти. Я прошу вас, что называется, ни жадничать, ни отдавать по привычке, по накатанной предпочтения исключительно казённым структурам, а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг и некоммерческие организации. Давайте прямо скажем, у них ещё глаз не замылился, очень важно сердечное отношение к людям. И давайте вместе держать эти вопросы под особым контролем", – отметил в ежегодном послании федеральному собранию Владимир Путин.



Напомним, что в Приморском крае финансовая поддержка некоммерческим организациям оказывается с 2014 года.