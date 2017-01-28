Минфин планирует увеличить налог для игорного бизнеса в два раза

Министерство финансов направило запрос в Правительство РФ с предложением увеличить налог на игорный бизнес в два раза с целью увеличить государственный бюджет, - сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".



Проект правки налога размещен на сайте нормативно-правовой информации. Представители ведомства предлагают изменить налоговую базу таким образом, чтобы за каждый игорный стол государству начислялось от 50 до 250 тыс. рублей.



По мнению исполнительного директора ООО "Джи 1 Интертейнмент" Крейга Баллантайна, любые произвольные повышения налогов на игорную деятельность в казино, находящихся на территории Интегрированных Развлекательных Курортов (ИРК), будут иметь разрушительные последствия. "У инвесторов пропадет интерес и желание инвестировать значительные средства в строительство и эксплуатацию ИРК в России. Повышение налогов также будет являться препятствием для существующих операторов в их планах реинвестирования в необходимые неигровые развлекательные объекты для привлечения иностранных туристов, приведет к серьезному уменьшению числа рабочих мест, созданных игорными зонами и, наконец, замедлит или даже остановит экономический рост и региональное развитие, которое РФ стремится оживить", - подчеркнул инвестор.



"Когда интегрированные курорты будут сформированы в полном объеме и будут успешно функционировать, развивать туризм и экономику, тогда можно будет рассматривать возможность увеличения налогов тщательно продуманным образом", - добавил Крег Баллантайн.

Планируемые изменения предусматривают введение налога и для букмекерских контор и пунктов приема ставок тотализатора. Министерство финансов добивается того, чтобы они вносили в федеральный бюджет от 10 до 14 тыс рублей.



Также за прием интерактивных ставок предпринимателей обяжут выплачивать около 2,5 - 3 миллионов рублей, что превышает существующие ставки налога в сто раз.



"При рассмотрении вопроса увеличения налогов, Министерству финансов следует вести диалог со всеми операторами Интегрированных Курортов, чтобы, во-первых, понять бизнес и бизнес-процессы, во-вторых, чтобы в полной мере предвидеть наиболее вероятные негативные последствия повышения налогов на развитие Интегрированных Курортов. В противном случае это приведет к нежеланию операторов реинвестировать (поддерживать уровень финансовых вложений, необходимых для соответствия объектов требованиям и уровню мирового класса в условиях постоянно растущей жесткой конкуренции на рынке стран АТР), нанесет ущерб местной экономике и, наконец, поставит под угрозу наличие большого количества рабочих мест. Интегрированные Курорты станут похожими на города-призраки", - рассказывает Крег Баллантайн.



В том случае, если ставки налога не определены для регионального игорного бизнеса, Минфин предлагает установить их исходя из минимальных значений согласно Налоговому кодексу РФ.