Минстрой России поддержит пострадавших в ЧС приморцев

Минстрой России подготовил проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предоставлении Приморскому краю бюджетных средств для поддержки граждан, утративших жилье во время наводнения в августе-сентябре 2016 года. Проект согласован 26 января с МЧС России в рамках совещания в Минстрое России, сообщает ЕНВ с ссылкой на Минстрой.

"Заместителем председателя Правительства Российской Федерации Юрием Трутневым было принято решение о выделении средств из федерального бюджета для помощи пострадавшим гражданам. Минстрой России провел работу со всеми заинтересованными ведомствами и подготовил необходимую документацию для финансового обеспечения реализации мер социальной поддержки пострадавших", - сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.

Документ нашел поддержку со стороны МЧС и был согласован заместителем главы этого ведомства Владимиром Артамоновым, который принял участие в совещании в Минстрое России.

На данный момент в Приморском крае уже выдаются свидетельства на приобретение жилья за счет региональных средств.

"Ранее Минстроем России были разработаны и направлены в Минвостокразвития России предложения в разрабатываемый комплекс мер по ликвидации последствий наводнения, а также оказывалась методологическая и организационная помощь. Кроме того, в регионе находится полномочный представитель Минстроя России для оперативного взаимодействия с правительством субъекта по устранению последствий чрезвычайной ситуации", - рассказал Леонид Ставицкий.

Справочно: В Минстрое России в сентябре 2016 года была создана Межведомственная рабочая группа по координации оказания помощи при строительстве (восстановлении) жилых домов, объектов коммунальной и социальной инфраструктуры взамен утраченных (поврежденных) в результате наводнения в Приморье в августе-сентябре 2016 года. Ее председателем была назначен первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонид Ставицкий.