Госдума предложила продлить действие льгот по страховым выплатам для инвесторов ТОР и СПВ

Госдума предложила продлить действие льготной ставки страховых взносов для инвесторов ТОР и Свободного порта Владивосток. Такие предложения были вынесены Госдумой для рассмотрения Правительством России по итогам выступления Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки в рамках "правительственного часа", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу "Корпорации развития Дальнего Востока".

Правительству России было рекомендовано рассмотреть вопрос о продлении сроков получения статуса резидента ТОР и Свободного порта Владивосток в целях применения пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с учетом анализа эффективности применения инвесторами пониженных тарифов страховых взносов.

По совместной оценке Минвостокразвития России и Минтруда России, по объему страховых взносов резидентов ТОР и СПВ, уплаченных в 2015-2016 году, идет абсолютный прирост.

По резидентам ТОР - 71,2 млн. рублей, по резидентам СПВ - 63,5 млн. рублей. Разница, определенная с применением льготной и общей ставок за 9 месяцев 2016 года, составляет 270 млн. рублей по резидентам ТОР и 39,9 млн. рублей по резидентам СПВ. "Абсолютные поступления от инвесторов ТОР и Свободного порта увеличиваются. На этот эффект и рассчитана модель опережающего развития Дальнего Востока - предоставление льгот для последующего общего роста экономики Дальнего Востока и увеличения отчислений во внебюджетные фонды и бюджеты", – прокомментировал Министр.

По словам члена Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представителя от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолия Широкова, "на Дальнем Востоке происходят интереснейшие события, связанные с развитием налоговой системы нашей страны". Практически только здесь в самых широких масштабах можно наблюдать преображение налогообложения из инструмента исключительно фискального назначения в инструмент обеспечения полноценного развития", – считает сенатор.

Он отметил, что "формирующаяся сегодня на Дальнем Востоке социально-экономическая динамика с неизбежностью будет ставить вопросы расширения спектра применяемых здесь инструментов развития. В этой связи, думается, может потребоваться иная методика их создания. В частности, в зависимости от содержания проблем, решаемых на той или иной дальневосточной территории, Правительство должно обладать оперативной возможностью точечного конструирования специального налогового режима для конкретного района, конкретного проекта. Образно говоря, надо создать такую ситуацию, когда специальные налоговые режимы станут своеобразными "пазлами", собираемыми под решение конкретных задач в ДФО. Это, конечно, потребует очень высокого уровня нормотворчества и администрирования, но сегодня реализация программ развития Дальнего Востока позволяет утверждать, что достижение такого уровня требований более чем реально".

По словам генерального директора ООО "Тайгер Микс" Валерия Рыбенкова: "Льготы по страховым выплатам – это существенная преференция для нашей компании как для ответственного работодателя. Для "Тайгер Микс" как резидента Свободного порта Владивосток действует льготная ставка по страховым взносам – 7,6%; плюс к этому мы платим 1,7% – это страхование от несчастных случаев на производстве. За 2016 год страховых взносов уплачено 98 878,28 рублей. В случае отсутствия преференций ставка по страховым взносам составила бы 31,7%, или 327 805,82 рублей за 2016 год, – отметил он. – Сохранение ранее заявленного срока данной преференции и ее продление – важная инициатива, которая позволит нам существенно сэкономить средства и направить их на модернизацию производственного процесса сухих строительных смесей".

"Преференции в виде пониженных тарифов страховых взносов в течение 10 лет для резидентов территорий опережающего развития являются мощным фактором для динамичного развития предприятия и имеет очень важное значение в плане повышения конкурентоспособности и привлечения кадров, что является приоритетной задачей на Дальнем Востоке, – считает генеральный директор ООО "Амурагроцентр" (ТОР "Белогорск") Василий Галицин. – Преференции позволяют снизить затраты на производство продукции, снизить ее себестоимость, а так же в целях привлечения кадров предложить работникам предприятия более высокий уровень заработной платы".

Как отмечает председатель Рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина Сергей Тарусов, "Статус резидента ТОР "Камчатка" позволяет платить сниженные страховые взносы". Сумма разницы в уплате страховых взносов за 9 месяцев 2016 года составила 131 млн рублей, при этом объем собственных инвестиций колхоза в основные фонды предприятия составил 1 млрд 520 млн рублей, в том числе 1 млрд 98 млн рублей вложено в строительство трех единиц новых рыбопромысловых судов на российском судостроительном заводе АО "ПСЗяЯнтарь", которые предназначаются, в том числе для обеспечения сырцом береговой фабрики обработки рыбы, являющейся объектом инфраструктуры ТОР "Камчатка".

"Благодаря нашей организационно-правовой форме (сельскохозяйственный производственный кооператив) мы смогли использовать льготы на вышеуказанные цели, в том числе для стабильного функционирования предприятия и развитие социального сектора экономики. Именно в этих же целях установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности законодательством о территориях опережающего социально-экономического развития", – подчеркнул Сергей Тарусов.