Исследование: Отношение жителей Дальнего Востока к приходу Дональда Трампа к власти в США

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" провел на Дальнем Востоке России исследование, выяснив отношение жителей региона к персоне 45-го Президента США в момент его инаугурации, сообщает ЕНВ.

По данным социологического исследования, 52% дальневосточных жителей РФ уделяют внимание к событиям, разворачивающимся в настоящее время вокруг недавно избранного президентом США Дональда Трампа. По мнению заведующей кафедрой политологии Дальневосточного федерального университета, ведущего политолога Приморья Натальи Коломейцевой, интерес жителей нашей страны к личности нового президента США связан с сочетанием двух факторов.

"Во-первых, сама по себе передача президентской власти в Америке стала нести более сакральный характер, ввиду того, что, начиная с 1992 года все главы Америки избирались на два срока. Подобное было только один раз в истории Штатов, на пике величия страны – начиная с момента ее выхода из кризиса 30-х годов и заканчивая обретением статуса сверхдержавы. Примечательно, что и в сегодня победил именно тот кандидат, который в своих предвыборных речах говорил о необходимости возрождения величия Америки, в то время, как "демократы", несмотря на многочисленные, признанные ими же, провалы во внешней политике за последние годы, не сомневались в сохранности и непоколебимости статуса единственного центра влияния на мировой арене. В США двухпартийная система привела к тому, что избиратель голосует не "за", а "против". Голосующие, таким образом, олицетворяют собой "лакмусовую бумажку", согласно которой мы можем наблюдать, справедливы ли негативные высказывания того или иного кандидата или нет. Несмотря на так называемый "мейнстрим", негатив Трампа оказался правдивее, нежели негатив Клинтон. Второй фактор связан со сформированной в нашей стране информационной повесткой о большей предпочтительности Трампа как президента США для России. Можно много дискутировать на эту тему, что не перестают делать наши федеральные коллеги, но факт остается фактом, и те 7% жителей ДФО, которые в ходе опроса ЦСИ "Чёрный куб", назвали Дональда Трампа "пророссийским президентом Америки", явно взяли это не с пустого места", — отметила Наталья Коломейцева.

Также, по данным исследования, 10% респондентов отметили, что Дональд Трамп, не является "пророссийским", но явно настроен на изменение политических отношений с Россией. Еще 12% высказались менее осторожно по поводу перезагрузки российско-американских отношений с приходом Дональда Трампа к власти, отмечая его нацеленность на переформатирование внешнеполитического американского курса.

Впрочем, как отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев, и этот довод нельзя рассматривать столь однозначно. По его словам, президенты в США меняются, а внешняя политика США остаётся одинаково агрессивной, меняются только поводы. "Хотя в очередной раз, вторгаясь во внутреннюю политику какого-либо государства, они гордо шагают с уже запачканным кровью флагом демократии, президент США не может "по щелчку пальцев" изменить курс внешней политики, в том числе, в отношении Российской Федерации, поскольку ограничен двухпалатным конгрессом", — отмечает политолог.

Именно с этим фактором глава ведущего на Дальнем Востоке политологического центра связывает тот факт, что по данным социологического исследования, большинство респондентов относятся к политической фигуре Трампа либо нейтрально, либо скорее даже негативно — в сумме число таковых опрошенных составило более 70%. Из них 12% относятся к Трампу отрицательно. Респонденты выделяют несколько причин, среди которых — и жесткая предвыборная риторика Трампа, которая в любой момент может развернуться и в сторону России, и его популизм и демагогия, и его неряшливость и хамоватость в выражениях.

Специалисты ЦСИ "Чёрный куб" в заключительном вопросе исследования напрямую спросили жителей Дальнего Востока, изменится ли отношения России и США после прихода Дональда Трампа к власти. Результаты опроса показали, что в обществе, как и в среде экспертов, отношение к этому вопросу неоднозначно. Однако, все же, только пятая часть опрошенных (22%) считают, что с приходом Трампа отношения между США и Россией улучшатся. 38% — считают, что это не произойдет, еще 40% жителей отметили сложность и противоречивость данного вопроса и не дали на него четкого ответа. Юрий Коломейцев связывает это с тем, что, с одной стороны, действительно, назрели объективные предпосылки к нормализации отношений между странами. С другой стороны, по словам политолога, американские элиты вряд ли смогут спокойно и дальше воспринимать тот, факт, что на соседнем континенте вчера еще региональная держава бросила им вызов, решая политический кризис в Сирии и обозначая свои сферы влияния на Украине", — пояснил эксперт.