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Экономика

26 января 2017, 21:30
Состоялось заседание штаба охотоморской путины

Росрыболовство озвучило предварительные итоги охотоморской путины

Вылов минтая превысил 117 тыс. тонн, сельди добыто 45,6 тыс. тонн

В Росрыболовстве состоялось заседание штаба охотоморской путины. Совещание в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, сообщает ЕНВ.

Промысел минтая и сельди в Охотском море стартовал 1 января 2017 года. Общий допустимый улов минтая в Охотском море определен на 2017 году в размере 1070,7 тыс. тонн, ОДУ сельди тихоокеанской составляет 275 тыс. тонн.

Открывая совещание, Василий Соколов сообщил, что с начала года добыто 117,3 тыс. тонн минтая. Таким образом, пока сохраняется некоторое отставание на промысле минтая к уровню 2016 г. (на 8,6 тыс. тонн или на 7,3%), в тоже время на промысле сельди идет опережение показателей прошлого года.

Данная ситуация связана с отставанием по вылову в Северо-Охотоморской подзоне в сравнении с 2016 годом (на 78,2 тыс. тонн) из-за неудовлетворительной промысловой обстановки и недоловом в Восточно-Сахалинской подзоне на 10,6 тыс. тонн из-за сложной ледовой ситуации. В тоже время в Камчатско-Курильской подзоне вылов превышает прошлогодние показатели на 77,9 тыс. тонн.

Вылов сельди в Охотском море на 17 января составляет 45,6 тыс. тонн, что на 4,9 тыс. тонны больше уровня 2016 года. Добыча осуществляется в центральной и северной частях моря в Северо-Охотоморской подзоне. Всего на промысле минтая в Охотском море добычу осуществляют 104 судна, на промысле сельди занято 21 судно рыбопромыслового флота.

Как доложил заместитель руководителя координационной группы Юрий Омельченко, в минувшую неделю ледовая и метеорологическая обстановка в целом были благоприятны для промысла во всех районах Охотского моря, за исключением Восточно-Сахалинской подзоны. В последние три дня в северных районах моря температура воздуха понизилась до15-20 градусов, что вызвало интенсивное продвижение ледовой кромки в юго-западном направлении. Продолжается интенсивное увеличение площади ледовых полей. В заливе Шелихова ледовые поля смещаются на юг. Суда, работающие в этих районах, предупреждены о возможной резкой смене ледовой обстановки. 28 января во всех районах промысла ожидается усиление ветра, вызванное выходом в Охотское море глубокого циклона.

В Северо-Охотоморской подзоне скопления минтая по-прежнему сильно разрежены и подвижны. Промысловая обстановка неудовлетворительна. Среднетоннажный флот смещается в Западно-Камчатскую подзону.

В Камчато-Курильской подзоне промысловая обстановка в последние дни оставалась стабильной. Уловы доходили до 120 тонн на судно. Периодически в этом районе работают суда снюрреводного промысла. С начала года добыто 11,6 тыс. тонн по промышленным квотам и 270 тонн по прибрежным квотам.

В Камчато-Курильской подзоне работает основная часть флота – 83 судна. Промысловая обстановка удовлетворительна, но нестабильна. Скопления крупного минтая подвижны и периодически рассеиваются. Уловы колеблются от 30 до 350 тонн на судосутки. Основу улова составляют рыбы размером 38-43 см. Приловы молоди – от 3 до 15%. В подзоне добыто около 94 тыс. тонн минтая по промышленным квотам и 0,6 тыс. тонн по прибрежным квотам.

На Северных Курилах работают 4 судна по прибрежным квотам.  Промысловая обстановка стабильна. Уловы составляют до 80 тонн на судосутки. В этом районе периодически работают суда снюрреводного промысла со сдачей рыбы на береговые предприятия. С начала года здесь добыто около 0,6 тыс. тонн минтая по промышленным квотам и 3,3 тыс. тонн по прибрежным.

Уловы сельди в районе промысла доходят 120 тонн на судосутки для крупнотоннажного судна. В уловах преобладают рыбы промысловым размером 29-31 см. Облавливается сельдь размерами 22-34 см. Промысловые показатели выше уровня прошлого года.

В районе промысла находится 32 ед. транспорта. От 10 до 12 – под погрузкой, остальные – в ожидании накопления продукции на промысловых судах и переходах. За отчетный период закончили погрузку и снялись в порт 13 транспортов различной емкости.

На контроле работы флота и обеспечения погрузочных работ находиться 35 инспекторов морской охраны. Простоев судов на перегрузах из-за отсутствия инспекторов пока не наблюдалось.

Экспедицию сопровождают 8 научных наблюдателей ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО.

В течение прошедшей недели произошло увеличение площади ледяного покрова во всех районах моря. Наиболее существенное нарастание льда в мористую часть отмечается в западной части акватории. Произошло смыкание ледяных полей в районе кармана чистой воды на северо-западе Северо-Охотоморской подзоны. В районе северо-западной оконечности впадины Дерюгина остается область открытой воды. У западного Сахалина отмечается нарастание ледяных полей к востоку. К 23 января у западной Камчатки произошло увеличение сплоченности и расширение площади пояса льда в районах к югу от 57° с.ш.

Безопасность работы судов в экспедиции в минувшие 7 дней осуществлял спасатель "Сибирский". Судно находится в районе залива Бабушкина, практически в центре района работы флота. Аварийных ситуаций в течение отчетного периода не возникало. Судов, имеющих запасы топлива близких к аварийным значениям, в экспедиции не зафиксировано.

Согласно прогнозу специалистов ТИНРО-Центра, несмотря на непростую ледовую обстановку, условия для промысла в ближайшую неделю будут улучшаться. С 24 по 26 января погодные условия в Охотском море определит влияние океанического циклона, который пройдет южнее Курил и сместится к Алеутской гряде. Судам, работающим в районах вдоль северо-западной кромки к северу от 54° с.ш., не рекомендуется заходить в поля разреженных льдов во избежание попадания в зоны сжатия.

Также на заседании штаба путины с докладами о ходе промысла выступили представители территориальных управлений Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Особое внимание в ходе совещания было уделено безопасности мореплавания. Василий Соколов поручил руководителям территориальных управлений Росрыболовства довести до судовладельцев и капитанов рыбопромысловых судов информацию ученых о тенденциях к осложнению ледовой обстановки в северных районах моря. "Вы слышали информацию специалистов – происходит быстрое образование льда, в районе промысла ожидается дальнейшее понижение температуры. Всем участникам промысла необходимо работать с особой осторожностью, во главу угла ставя безопасность экипажей".

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил ускорить направление в район работы флота второго, дополнительного спасательного судна – "Суворовец", которое в настоящее время готовится к выходу в море в порту Владивостока. Как ожидается, оно присоединится в экспедиции к ЛСС "Сибирский" в середине февраля.

Метки: Росрыболовство

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