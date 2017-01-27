Нормативы стоимости квадратных метров жилья для дальневосточников оказались ниже уровня рыночных цен

Недавно Министерство строительства РФ утвердило новые нормативы стоимости квадратного метра, что отразится на расчётах размеров социальных выплат гражданам России для приобретения жилья. Поднялся тариф незначительно, на 461 рубль. Однако, для регионов Дальнего Востока данная стоимость оказалась ниже средних рыночных цен, сообщает ЕНВ.

Норматив для Приморского края оказался равен 48,5 тысячам рублей, такая же сумма установлена и для республики Саха – Якутии. Самая высокая стоимость установлена на Сахалине – 55, 7 тысячи рублей. Однако, исследования аналитического центра SPG показывают что реальная стоимость квадратного метра в Приморье выше примерно на 20 тысяч рублей – около 70 тысяч, тогда как на Сахалине около 90 тысяч. Самый дешёвый показатель стоимости квадратного метра на Дальнем востоке в Чукотском автономном округе, где эта сумма чуть больше 33 тысяч.

Мария Литинецкая, управляющий партнер "Метриум групп", комментируя ситуацию, утверждает, что такая разница может объясняться диспропорциями в социально-экономическом развитии регионов, где критериями оценки могут служить уровень доходов населения региона, состояние инфраструктуры, наполненность рынка труда. Исходя из этого положения, можно сделать вывод, что поводов для беспокойства нет, ведь чем выше данные показатели у региона, тем выше спрос на недвижимость, что означает повышение цен. Глобального подорожания недвижимости ждать пока не приходится.

Напомним, что под социальными выплатами на приобретение жилья понимается предоставление государством единовременной субсидии некоторым категориям граждан на покупку жилья. Такими категориями граждан являются ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, военнослужащие, молодые семьи, молодые учёные, госслужащие, сотрудники органов внутренних дел, а также жители районов Крайнего Севера и закрытых административных образований.

"Нет ничего удивительного в том, что нормативы для социальных выплат оказались ниже рыночных цен, - комментирует ситуацию директор приморской строительной компании "Аврора-Строй" Андрей Ищенко. – На рынке строительного жилья в Приморье компании не строят социальное жилье, им кажется это невыгодным. Мы – чуть ли не единственная в регионе строительная компания, которая этим занимается. Так, например, в строящемся в настоящее время жилом комплексе в Находке, цены у нас начинаются от 44 тысяч рублей, что даже ниже заявленных на уровне правительства нормативов".