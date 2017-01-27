Новый тренд среди китайских торговых центров – надувные петушки а-ля Трамп

Китайские торговые центры обзавелись интересным украшением – надувными куклами петухов, которые странно похожи на нового президента США, сообщает ЕНВ.

Как заявил Ли Хайянь, управляющий одной из фабрик, выпускающих надувных петушков, "Мы не собирались специально имитировать лицо Трампа. Просто конкретно эта модель показалась людям похожей на Трампа".

Традиция устанавливать крупные надувные фигуры у торговых центров перед Новым Годом очень сильна в Китае, поэтому спрос на нашумевшие куклы огромен – уже сделано 30 подобных фигур, и число заказов только растёт, при том что стоимость одной такой фигуры около 380 долларов. Сами производители говорят о том, что вовсе не ожидали такого спроса на петухов, похожих на Трампа. Всё это уже натолкнуло владельцев фабрики на расширение бизнеса.

Надувные петухи у торговых центров похожи на фигуру, установленную в городе Тайюане. Там скульптура также изображает петуха, у которого на голове знаменитая причёска Дональда Трампа.