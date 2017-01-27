Перебежчик из Северной Кореи заявил о возможном крахе режима в своей стране

Население Северной Кореи всё более разочаровывается в своём лидере и его правлении, дни северокорейского руководства сочтены. Об этом заявил Тхэ Ен Хо, бывший дипломат а ныне беглец, сообщает ЕНВ со ссылкой на VOANews.

"Традиционные структуры северокорейской системы рушатся", так сказал на своей пресс-конференции в среду господин Хо. На вопрос, что подвигло его на побег Тхэ Ен Хо ответил что большое влияние на него и его семью оказали Интернет, западная культура (он являлся дипломатом в Лондоне) и сравнение режимов в Великобритании и КНДР.

Напомним, что дипломат сбежал в Южную Корею вместе со всей своей семьёй ещё в августе, после 20 лет на государственной службе. С тех пор Северная Корея требует вернуть его назад, обвиняя дипломата в шпионаже и хищении важных сведений. Правительство Южной Кореи тем временем использует его побег как пример разочарования населения Северной Кореи в пути своего правительства.