Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

26 января 2017, 18:40
Перебежчик из Северной Кореи заявил о возможном крахе режима в своей стране

Перебежчик из Северной Кореи заявил о возможном крахе режима в своей стране

Южнокорейские чиновники использовали его дезертирство в качестве примера растущего разочарования среди северокорейцев

Население Северной Кореи всё более разочаровывается в своём лидере и его правлении, дни северокорейского руководства сочтены. Об этом заявил Тхэ Ен Хо, бывший дипломат а ныне беглец, сообщает ЕНВ со ссылкой на VOANews.

"Традиционные структуры северокорейской системы рушатся", так сказал на своей пресс-конференции в среду господин Хо. На вопрос, что подвигло его на побег Тхэ Ен Хо ответил что большое влияние на него и его семью оказали Интернет, западная культура (он являлся дипломатом в Лондоне) и сравнение режимов в Великобритании и КНДР.

Напомним, что дипломат сбежал в Южную Корею вместе со всей своей семьёй ещё в августе, после 20 лет на государственной службе. С тех пор Северная Корея требует вернуть его назад, обвиняя дипломата в шпионаже и хищении важных сведений. Правительство Южной Кореи тем временем использует его побег как пример разочарования населения Северной Кореи в пути своего правительства. 

Метки: дезертир

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Трамп отказался от проекта свободной торговли на Тихом океанеТрамп отказался от проекта свободной торговли на Тихом океане
24 января 2017, 14:50
Президент подчеркнул, что выход из ТТП является "замечательным событием" для американских рабочих
В день инаугурации президента США по всему миру прошел ряд протестов против Дональда ТрампаВ день инаугурации президента США по всему миру прошел ряд протестов против Дональда Трампа
23 января 2017, 14:10
Шествие собрало миллионы присутствующих
Отряд боевых кораблей ТОФ завершил заход в порт ПусанОтряд боевых кораблей ТОФ завершил заход в порт Пусан
18 января 2017, 12:50
Боевые корабли ТОФ выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с октября 2016 года

Последние новости

Исследование: Отношение жителей Дальнего Востока к приходу Дональда Трампа к власти в СШАИсследование: Отношение жителей Дальнего Востока к приходу Дональда Трампа к власти в США
сегодня, 00:00
Большинство респондентов относятся к политической фигуре Трампа положительно
Госдума предложила продлить действие льгот по страховым выплатам для инвесторов ТОР и СПВГосдума предложила продлить действие льгот по страховым выплатам для инвесторов ТОР и СПВ
вчера, 23:20
Преференции станут мощным фактором для развития предприятия
Новый тренд среди китайских торговых центров – надувные петушки а-ля ТрампНовый тренд среди китайских торговых центров – надувные петушки а-ля Трамп
вчера, 22:30
Сами производители говорят о том, что вовсе не ожидали такого спроса на петухов

От первого лица

Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
22.01.2017 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
19.01.2017 12:30
Виктор Помелов: Как получить "дальневосточный гектар"
09.01.2017 14:00
Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.01.2017 11:20
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым 2

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+