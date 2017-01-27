Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

26 января 2017, 14:20
Дальневосточная таможня подвела итоги за 2016 год

Дальневосточная таможня подвела итоги за 2016 год

Более 6,5 тысяч административных дел рассмотрено с привлечением лиц к административной ответственности на общую сумму более 12,3 млрд. руб.

Дальневосточной оперативной таможней (ДВТУ) подведены итоги правоохранительной деятельности таможен Дальнего Востока в  2016 году.  За прошедший год выявлено 280 преступлений в таможенной сфере, что превышает показатель 2015 года на 3%. Практически все выявленные преступления (99%), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Наиболее высоких показателей добились таможни Уссурийская, Находкинская, Хабаровская и Дальневосточная оперативная.

Почти в полтора раза увеличилось число уголовных дел, возбужденных таможнями Дальнего Востока по фактам контрабанды леса, водных биоресурсов, объектов дикой фауны и других товаров, отнесенным к категории стратегически важных товаров и ресурсов, а также контрабанды культурных ценностей, продукции военного назначения, ядовитых веществ. Всего в 2016 году было возбуждено 103 уголовных дела данной категории по ст. 226.1 УК РФ (58 дел – в 2015 году). При этом стратегически важные товары и ресурсы оценены в 805,2 миллиона рублей (172,5 миллиона рублей – в 2015 году), стоимость культурных ценностей составила 7,7 миллиона рублей (0,5 миллиона рублей – в 2015 году).

Выявленный размер уклонений от уплаты таможенных платежей составил 295 миллионов рублей.

По материалам правоохранительных подразделений таможен ДВТУ за 2016 год доначислено 363 миллиона рублей таможенных платежей, из которых взыскано 255 миллиона рублей или 70%. Еще около 18 миллионов рублей таможенных платежей уплачено в ходе расследования уголовных дел (в 2015 году – менее 13 миллионов рублей).

В рамках борьбы с незаконным перемещением через таможенную границу РФ наркотиков, сильнодействующих, психотропных веществ в зоне деятельности ДВТУ возбуждено 43 уголовных дела по статьям 229.1 УК РФ и 226.1 УК РФ (в 2015 году – 57 дел). Общий вес изъятого из незаконного оборота опасного зелья составил 5,4 килограмма. Большая часть преступления данной категории в 2016 году связана с контрабандой анаболических стероидов, являющихся сильнодействующими веществами.

По уголовным делам, возбужденным дальневосточными таможнями, суды вынесли 44 обвинительных приговора, что на 11 приговоров больше, чем в предыдущем году. Наказания связаны, в том числе, и с реальным лишением свободы на различные сроки. Общая сумма штрафов, назначенных по обвинительным приговорам, составила около 10 миллионов рублей (2,7 миллиона рублей – в 2015 году), стоимость конфискованных товаров – 25,3 миллиона рублей (4,4 миллиона рублей – в 2015 году).

В рамках борьбы с административными правонарушениями в 2016 году таможенными органами Дальнего Востока возбуждено 6905 дел об административных правонарушениях.

Стоимость предмета правонарушения составила порядка 14 миллиардов рублей. Сумма выявленных уклонений от уплаты таможенных платежей составила 147 миллионов рублей, из которых 121 миллион рублей уплачен в порядке возмещения ущерба, причиненного административными правонарушениями.

Более 6,5 тысяч административных дел в текущем году рассмотрено с привлечением лиц к административной ответственности на общую сумму более 12,3 миллиарда рублей. 

Метки: ДВТУ, итоги 2016

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Нормативы стоимости квадратных метров жилья для дальневосточников оказались ниже уровня рыночных ценНормативы стоимости квадратных метров жилья для дальневосточников оказались ниже уровня рыночных цен
вчера, 19:50
Реальная стоимость квадратного метра в Приморье около 70 тысяч
Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников УМВД России по Приморскому краюВозбуждено уголовное дело в отношении сотрудников УМВД России по Приморскому краю
вчера, 11:40
В настоящее время задержано двое подозреваемых
Жительница Уссурийска незаконно прописала более 9 тысяч мигрантовЖительница Уссурийска незаконно прописала более 9 тысяч мигрантов
вчера, 00:10
В деле о незаконно прописанных мигрантах поставлена точка

Последние новости

Исследование: Отношение жителей Дальнего Востока к приходу Дональда Трампа к власти в СШАИсследование: Отношение жителей Дальнего Востока к приходу Дональда Трампа к власти в США
сегодня, 00:00
Большинство респондентов относятся к политической фигуре Трампа положительно
Госдума предложила продлить действие льгот по страховым выплатам для инвесторов ТОР и СПВГосдума предложила продлить действие льгот по страховым выплатам для инвесторов ТОР и СПВ
вчера, 23:20
Преференции станут мощным фактором для развития предприятия
Новый тренд среди китайских торговых центров – надувные петушки а-ля ТрампНовый тренд среди китайских торговых центров – надувные петушки а-ля Трамп
вчера, 22:30
Сами производители говорят о том, что вовсе не ожидали такого спроса на петухов

От первого лица

Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
22.01.2017 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
19.01.2017 12:30
Виктор Помелов: Как получить "дальневосточный гектар"
09.01.2017 14:00
Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.01.2017 11:20
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым 2

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+