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Политика

26 января 2017, 13:30
Россия и Армения договорились о поездках без виз

Россия и Армения договорились о поездках без виз

Дмитрий Медведев провел переговоры с Кареном Карапетяном

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел переговоры со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном. Обсуждались вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах, реализация совместных инвестиционных проектов, а также интеграционное взаимодействие России и Армении в рамках Евразийского экономического союза. По окончании переговоров в их присутствии были подписали ряд важных межправительственных соглашений, сообщает ЕНВ.

В частности, стороны подписали меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли России и Министерством экономического развития и инвестиций Армении, приняли программу межрегионального сотрудничества на 2016-2021 годы.

Российская сторона выступает главным иностранным инвестором в экономику Армении. Объем накопленных российских инвестиций составляет 2,7 миллиарда долларов. Удельный вес предприятий и обособленных подразделений с российским капиталом в Армении в общем количестве предприятий с участием иностранного капитала составляет 27,6 процента.

В развитие гуманитарного сотрудничества  стороны скрепили подписями документ, вносящий изменения в действующее соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан. Россияне смогут ездить в Армению по внутренним гражданским паспортам.

Подписан протокол между "Росатомом" и министерством энергетических инфраструктур Армении о реализации практических мер по выполнению обязательств, предусмотренных соглашением об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией в сфере ядерной и радиационной безопасности 2015 года.

Метки: виза

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