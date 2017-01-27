ЦСИ "Заря" приглашает на первую выставку Фабиана Кнехта

В ЦСИ "Заря", 3 февраля открывается первая в России персональная выставка немецкого художника Фабиана Кнехта ZERBRECHUNG ("Взламывание"). Экспозиция одного из ярких представителей современной художественной сцены Берлина продлится до 26 февраля, сообщает ЕНВ.

Фабиан Кнехт работает со средой с помощью пространственно-временных инсталляций, перформансов и акций. Выставка ZERBRECHUNG ("Взламывание") объединяет работы художника из разных циклов, отталкивающихся от критического осмысления действительности и художественной системы на микроуровне личного опыта и повседневных наблюдений конкретных экологических и социальных условий.

В экспозиции представлены объекты, видео и фотодокументация художественных акций, живой перформанс в выставочном пространстве ЦСИ "Заря" и специально созданные для выставки site specific инсталляции. В центре персональной выставки Фабиана Кнехта находится осмысление субъекта "длящейся" вещи. Художник "одушевляет" объекты не через механическое движение или оптические иллюзии, а посредством создания ситуаций в повседневной жизни, которые нарушают и порождают новые смыслы и значения в предметных и социальных взаимосвязях.

Название выставки ZERBRECHUNG — это труднопереводимое немецкое слово-неологизм, которое художник придумал для названия одной из своих работ, присоединив к глаголу zerbrechen (разрушать, разбивать, взламывать) суффикс существительного -UNG. Таким способом художник называет свои работы, что характеризует его художественный принцип — опредмечивание действия, или переход действия в произведение искусства.

Одноименная работа — введение к теме демонтажа и взлома границ художественной практики: художник документирует, как нелегально проникает ночью на территорию дома-памятника в Бленвиль-Кревон, где родился Марсель Дюшан, и разбивает камнем окно. Этот акт вандализма является символичным, если не ритуальным жестом. С одной стороны, это преемственность наследия концептуального искусства, основу которого заложил Дюшан. А с другой стороны, вспоминая работу Дюшана c окном Fresh Widow (1920), это действие воспринимается как применение закона равного возмездия, или "окно за окно", и возврат к ценности созидательной силы художника через художественное действие.

Ключевой для выставки является и тема развенчивания значения музея и галереи как единственной среды для существования произведения искусства и места тотальной власти над созданием смыслов. На выставке будут представлена документация "поджогов" Музея современного искусства в Загребе и Новой национальной галереи в Берлине — известных акций Фабиана Кнехта. К действиям, направленным на разрушение ауры музея, относится и запланированный на открытии выставки перформанс со зданием ЦСИ "Заря" VERLETZUNG ("Повреждение").





Очень простые по форме, бескомпромиссные и прямые по воздействию, объекты Фабиана Кнехта, представленные на выставке, направлены на намеренное создание чувства дискомфорта и раздражения наблюдателя. Порой чужеродные или нефункциональные в конкретной среде действия или предметы оказываются за пределами эмпирического факта и создают место связи мира художника и свидетеля, искусства и реальности. Одновременно они направлены на поднятие актуальных вопросов. Где находятся границы нормальности и невменяемости, благополучия и катастрофы, реальности и иллюзии, между проживаемыми буднями и созданием произведения искусства? И способна ли перестановка вещей пробудить самосознание или, наоборот, делает свидетеля уязвимым и приводит к отрицанию действительности?

Время жизни подобного произведения всегда ограничено, и часть его существования находится в скорости забывания. Исчезновение, погружение в темноту, забвение — единицы измерения произведений Кнехта. И как сам художник говорит, перефразировав слова Марка Твена: они знали, что это было потеряно, и именно поэтому они это делали.