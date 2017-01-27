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Фоторепортажи

26 января 2017, 12:20
Отряд боевых кораблей ТОФ вернулся во Владивосток
Отряд боевых кораблей ТОФ вернулся во Владивосток
Отряд боевых кораблей ТОФ вернулся во Владивосток
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Отряд боевых кораблей ТОФ вернулся во Владивосток

По традиции экипажам БПК "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" вручили жареных поросят

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" возвратился из дальнего похода  в главную базу ТОФ – Владивосток, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В торжественном митинге, посвященном встрече отряда, приняли участие  представители командования ТОФ, администрации Владивостока, ветеранских и общественных организаций, родные и близкие военных моряков.

По традиции экипажам вручили жареных поросят. Отличившихся в дальнем походе военнослужащих наградили грамотами и ведомственными знаками отличия.

Боевые корабли ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова выполняли задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 15 октября 2016 г.  За это время корабли прошли свыше 17 тыс. морских миль.

Моряки-тихоокеанцы побывали с деловыми визитами в индонезийском порту Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений "Индодефенс-2016", и в порту Саттахип Королевства Таиланд.

В середине декабря 2016 года совершили заход в порт Вишакхапатнам Республики Индия и приняли участие в военно-морском  российско-индийском учении "Индра Нэви-2016" в Бенгальском заливе.

В январе 2017 г. побывали в порту Манила (Филлипины), порту Пусан Республики Корея и порту Майдзуру (Япония). По завершении визита в порт Майдзуру экипажи кораблей приняли участие в совместном российско-японском военно-морском учении по спасению на море "САРЕКС".

Метки: ТОФ

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