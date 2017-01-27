"Ла-Ла Ленд" претендует на рекордное количество наград "Оскара"

Во вторник в Беверли-Хиллз прошла церемония оглашения номинантов на премию "Оскар". В ходе нее выяснилось, что картина Дэмьена Шазелла "Ла-ла Ленд" может собрать 14 наград, среди которых за "Лучший фильм", "Лучшего актера", "Лучшую актрису", "Лучшая режиссуру", "Лучшую операторскую работу", "Лучший костюм", а также лучшую музыку и песню в фильме. Сравниться с таким успехом могут лишь фильмы "Все о Еве" и "Титаник", снятые в 1950 и 1997 годах, сообщает ЕНВ.

"Ла-Ла Лэнд" – это романтическая история-мюзикл о джазовом пианисте, который влюбляется в начинающую актрису. Главные роли исполняют Райан Гослинг и Эмма Стоун.

Данная картина нашла отклик в сердцах многих людей по всему миру, согревая их добрым джазом и историей любви, а одна из знаменитостей, Нина Добрев, героиня сериала "Дневники вампира" и фильма "Три икса: Мировое господство" даже отпраздновала свой день Рождения подобно тематике фильма. Именинница и ее подруги, вдохновившись Эммой Стоун, пришли на вечеринку в летящих платьях ретро-фасона, а представители сильного пола, взяв пример с Райана Гослинга, появились на празднике в стильных брючных костюмах. Ну, а общее настроение, конечно, поддерживала музыка – весь вечер в баре играл джаз.

Уже 26 февраля картина "Ла-ла Ленд" может забрать 14 наград, что является рекордным числом в истории премии "Оскар". Ранее подобного успеха добились "Титаник", собравший 117 наград и ещё 59 номинаций, оставшихся без побед, в 1997-1998 годах. Подобно "Ла-ла Ленду" так же был номинирован на 14 номинаций на премии "Оскар" и кинофильм "Все о Еве", который как и предшествующие картины был номинирован. Из этих 14 номинаций картина победила в шести. В последующие два года (с 1950 по 1952 гг.) фильм "Все о Еве" заполучил еще 8 премий..

Помимо этого, известно, что ранее фильм "Ла-Ла Лэнд" получил все 7 номинаций на премии "Золотой глобус", где был заявлен, – такого еще не удавалось достичь ни одной ленте.

Успешность данной картины выразил продюсер, Марк Платт, еще до выхода мюзикла на экраны: "Мне очень понравилась идея режиссёра. Мюзикл должен был быть одновременно современным и винтажным, иметь оригинальную музыку, не быть циничным и ироничным. Когда мы встретились впервые, Дэмьен уже был готов описать свои задумки очень ярко и подробно рассказать о фильме, который уже был в его голове. После такого рассказа этот мюзикл стал для меня живым, и я обрел уверенность в нашем будущем проекте", - отметил Марк Платт.

Вероятно, именно эти факторы и повлияли на рекордное количество номинаций у картины "Ла-Ла Ленд".

Отметим, что 89-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2016 год состоится 26 февраля 2017 года в театре "Долби", однако увидеть трансляцию в режиме реального времени можно в любой точке мира.