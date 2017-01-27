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Общество

26 января 2017, 11:40
Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников УМВД россии по Приморскому краю

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников УМВД России по Приморскому краю

В настоящее время задержано двое подозреваемых

Шестым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в городе Хабаровске) на основании материалов УФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту получения взятки через посредника заместителем начальника следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

По версии следствия, сотрудник полиции получил через посредника взятку от подчиненного следователя за содействие в премировании в повышенном размере по сравнению с другими подчиненными, а также за не привлечение к ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и дальнейшее попустительство по службе.

В настоящее время задержано двое подозреваемых – получатель взятки и посредник. В ходе расследования устанавливается причастность к совершению преступления иных должностных лиц УМВД России по Приморскому краю.

С целью обнаружения переданных денежных средств и следов преступления по уголовному делу проводятся обыски в служебных помещениях следственного управления, в том числе у подозреваемого и его руководства, по месту жительства ряда сотрудников, допросы свидетелей и иные следственные действия.

Следствием планируется ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

По сообщениям СМИ, обыски в кабинете начальника Следственного управления Ильи Шамратова и его подчиненных проводятся в здании краевого УМВД сотрудниками ФСБ с вечера вторника, 24 января.

Метки: взятка

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