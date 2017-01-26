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Китай

26 января 2017, 00:40
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньи

МИД Китая назвал спекуляцией сообщения о размещении ракет в провинции Хэйлунцзян

Накануне в китайской газете Global Times появились фотографии межконтинентальной баллистической ракеты DF-41

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала сообщения о размещении межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 на границе с Россией "спекуляциями", сообщает ЕНВ со ссылкой на РБК.

МИД Китая опроверг размещение межконтинентальных баллистических ракет собственной разработки DF-41 у границ с России в провинции Хэйлунцзян. Официальный представитель ведомства Хуа Чуньин сообщила об этом во время брифинга 24 января и назвала появление таких публикаций в прессе спекуляциями.

"Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, сообщения о так называемом военном развертывании являются не более чем спекуляциями, которые циркулируют в интернете", — сказала Хуа Чуньин.

Накануне в китайской газете Global Times появились фотографии межконтинентальной баллистической ракеты DF-41, предположительно сделанные "некоторыми гонконгскими и тайваньскими СМИ" в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Издание писало со ссылкой на военных аналитиков, что на этих снимках запечатлена вторая стратегическая ракетная бригада DF-41, которую планируют разместить на северо-востоке Китая. Эксперты считают, что разработка и производство этой ракеты Китаем завершено, однако официального подтверждения информации нет, отмечала газета.

Global Times является структурным подразделением "Жэньминь жибао" — крупнейшей китайской ежедневной газеты, учрежденной компартией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что развитие военных технологий в Китае не воспринимается в Кремле как военная угроза. По его словам, Китай — партнер и союзник России в экономической и политической сфере и в Москве дорожат отношениями с Пекином.

Отвечая на вопрос о размещении ракеты DF-41 на границе с Россией, Хуа Чуньин отметила, что такая реакция Кремля свидетельствует о высоком уровне доверия между двумя странами. "Мы будем работать с Россией, чтобы углублять и расширять наше стратегическое взаимодействие в разных областях", — сказала она.

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Метки: Китай

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