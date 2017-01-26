Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

25 января 2017, 17:50
Японские ВВС подняли по тревоге из-за российских Ту-95

Японские ВВС подняли по тревоге из-за российских Ту-95

Российские самолеты уже совершали подобный облет Японии в январе 2016 года

Японские истребители военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге из-за облета территории страны российскими Ту-95, сообщает ЕНВ со ссылкой на Объединенный штаб сил самообороны Японии.

Три российских бомбардировщика пролетели вдоль побережья Японского моря и Тихого океана, не нарушив при этом воздушного пространства Японии.

Российские самолеты уже совершали подобный облет Японии в январе 2016 года.

Ранее Тихоокеанский флот России и японские силы самообороны провели совместные учения к северу от Киото.  С российской стороны были задействованы большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома", Япония отправила эсминец-вертолетоносец "Хюга" и корабль обеспечения "Хиути". Японские корабли были приглашены с ответным визитом во Владивосток.

23 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил обеспокоенность президенту России Владимиру Путину из-за базирования большого числа российских военных на Курилах. Глава Японии также отметил желание Токио продолжить переговоры с Москвой об особых условиях общей экономической деятельности на Южных Курилах. К предварительным договоренностям по этому вопросу в декабре 2016 года пришли обе стороны.

Метки: Ту-95

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Самая маленькая ракета-носитель в мире ушла на дно Японского моряСамая маленькая ракета-носитель в мире ушла на дно Японского моря
16 января 2017, 15:00
На борту ракеты-носителя SS-520 находился телекоммуникационный спутник
В Японии слишком много долгожителейВ Японии слишком много долгожителей
11 января 2017, 11:30
Продолжительность жизни в Японии составляет 86 лет у женщин и 80 у мужчин
Японские власти отзывали своего посла из Южной КореиЯпонские власти отзывали своего посла из Южной Кореи
08 января 2017, 16:00
Возле японского консульства был установлен мемориал "Женщины для утешения"

Последние новости

МИД Китая назвал спекуляцией сообщения о размещении ракет в провинции ХэйлунцзянМИД Китая назвал спекуляцией сообщения о размещении ракет в провинции Хэйлунцзян
сегодня, 00:40
Накануне в китайской газете Global Times появились фотографии межконтинентальной баллистической ракеты DF-41
Жительница Уссурийска незаконно прописала более 9 тысяч мигрантовЖительница Уссурийска незаконно прописала более 9 тысяч мигрантов
сегодня, 00:10
В деле о незаконно прописанных мигрантах поставлена точка
Спасатель "Суворовец" будет направлен для обеспечения безопасности промысла в Охотском мореСпасатель "Суворовец" будет направлен для обеспечения безопасности промысла в Охотском море
вчера, 21:00
В феврале дополнительное спасательное судно присоединится к ЛСС "Сибирский" в районе проведения минтаевой экспедиции

От первого лица

Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
22.01.2017 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
19.01.2017 12:30
Виктор Помелов: Как получить "дальневосточный гектар"
09.01.2017 14:00
Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.01.2017 11:20
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым 2

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+