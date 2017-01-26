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Общество

25 января 2017, 21:00
ЛСС "Суворовец"

Спасатель "Суворовец" будет направлен для обеспечения безопасности промысла в Охотском море

В феврале дополнительное спасательное судно присоединится к ЛСС "Сибирский" в районе проведения минтаевой экспедиции

В связи со сложной ледовой обстановкой в районе проведения минтаевой экспедиции в Охотском море принято решение для обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в район промысла направить дополнительное спасательное судно, сообщает ЕНВ.

Согласно распоряжению заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Петра Савчука, в феврале, помимо уже обеспечивающего безопасность рыбаков ЛСС "Сибирский", в море выйдет еще одно судно Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства – "Суворовец".

Согласно информации ТИНРО-Центра, в районе проведения минтаевой экспедиции ухудшается ледовая обстановка, ожидаются подвижки льда, активизируются процессы смерзания областей разреженного льда и увеличение его толщины.

В ходе проведения штаба охотоморской путины заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук обратил особое внимание на необходимость соблюдения норм безопасности мореплавания. "Учитывая растущее число судов на промысле, и озвученную учеными подвижку льдов, вопросы безопасности, координация действий и мониторинг за ситуацией имеют первостепенное значение. Если есть какие-то вопросы, связанные с обеспечением безопасности, оперативно докладывайте, будем также оперативно их решать", – сказал Петр Савчук на селекторном совещании с руководителями территориальных управлений.

В настоящее время ЛСС "Суворовец" готовится к рейсу во Владивостоке. Ожидается, что в район промысла судно прибудет во второй половине февраля.

Метки: ЛСС "Суворовец", Росрыболовство

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