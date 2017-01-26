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Политика

25 января 2017, 19:20
Приморских депутатов ожидает ужесточение ответственности

Приморских депутатов ожидает ужесточение ответственности

Инициатива наказывать депутатов за прогулы исходила от спикера Государственной Думы Вячеслава Володина

В Приморском крае начинается борьба с депутатскими прогулами. Дмитрий Новиков, председатель комитета по депутатской этике и регламенту выступил с инициативой введения контроля над посещаемостью депутатов Законодательного собрания. В качестве санкций за прогулы предлагается лишение заработной платы, либо полномочий, сообщает ЕНВ.

 "Выявилась такая тенденция, что некоторые парламентарии игнорируют заседания комитетов и Законодательного Собрания, на которых принимаются ключевые решения в жизни края. Предлагаем таких нарушителей лишать зарплаты, а при систематических прогулах — полномочий", - заявил Новиков.

Напомним, что данная инициатива не нова: в прошлом году похожие предложения звучали на более высоком уровне. Тогда вопрос о депутатской этике и обязанностях депутатов созрел среди депутатов Государственной Думы РФ.

Ведущий политолог Приморского края, кандидат политических наук Наталья Коломейцева так комментировала поправки в федеральный закон "О статусе членов Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", принятые на весенней парламентской сессии ГД РФ в 2016 году: "Согласно принятому закону, неисполнение своих обязанностей по любой из этих частей может привести к негативным последствиям для парламентария. Закон сможет не только повысить эффективность работы депутатов, но и снять сложившийся негативный образ "депутатов-бездельников" у общественности. Причем, данный образ, как правило, создается не без оснований".

Кстати, новый спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, воспользовался данным законом для "наведения порядка" в нижней палате Федерального Собрания. Наталья Коломейцева полагает, что на региональном уровне происходят подобные процессы. По ее словам, переход бывшего вице-губернатора Приморского края по внутренней политике Александра Ролика на должность председателя ЗСПК в сентябре этого года, свидетельствует о намерениях главы региона выстроить политический процесс в крае в соответствии с федеральными тенденциями. Подобного мнения придерживается и депутат ЗС Приморского края Андрей Ищенко: "Это инициатива не Дмитрия Новикова, она соответствует предложению Володина, и скорее всего оттуда и была "спущена", - отметил коллега "единоросса" по комитету в Заксобрании.

"К сотрудникам Администрации Приморского края я предъявляю достаточно жесткие дисциплинарные требование. Считаю, что и парламентарии должны вести себя аналогично. Если человек взял на себя ответственность представлять интересы людей, избравших его, он должен ходить на работу. Если же нет – приморцы изберут себе более достойного кандидата. Многим, конечно, может не понравиться это, но порядок необходимо навести", - прокомментировал инициативу своих коллег губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Представители региональной оппозиции также высказали своё мнение по поводу данной инициативы. Так, член комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Андрей Ищенко (КПРФ) выразил своё согласие с необходимостью введения данной инициативы: "Большое количество депутатов по неуважительным причинам пропускают заседания. К примеру, сегодня на заседании отсутствовало 5 депутатов. Лично я поддержу данную инициативу 3 пропуска по неуважительным причинам – будь добр сложить полномочия", - считает парламентарий.

Согласился с предложением и руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Андрей Андрейченко: "Данная инициатива давно обсуждалась, и необходимость в ней давно назрела. В новый созыв Законодательного собрания перешли старые депутаты-прогульщики. Депутаты должны быть профессионалами". Андрей Валерьевич заявил, что его фракция будет голосовать за инициативу и ко второму чтению, возможно, внесёт в неё поправки.

Необходимо сказать, что при наличии уважительных причин депутат имеет право пропустить заседание. В таком случае он будет обязан сообщить руководству об этом заранее, с указанием причин и в письменной форме.

Пока данная инициатива по ужесточению ответственности депутатов-прогульщиков находится в стадии разработки. В ближайшее время её в виде поправок к действующему закону представят на рассмотрение в Законодательное Собрание. 

Метки: ЗСПК

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