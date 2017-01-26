Жительница Уссурийска незаконно прописала более 9 тысяч мигрантов, за что была оштрафована на 100 тысяч рублей. "За восемь месяцев 2015 года злоумышленница осуществила фиктивную постановку на учет 9117 граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, КНР, Украины, Молдовы и Белоруссии", сообщает ЕНВ с ссылкой на краевое УМВД РФ.

Прописывала мигрантов нарушительница в разрушенном доме, используя доверенность от владельца, но никаких неудобств те не испытывали – они просто не проживали по месту прописки. В результате мировой суд города Уссурийска приговорил нарушительницу к штрафу по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ), сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Подобное заставляет задуматься о легальности прописки мигрантов по доверенности от собственника квартиры. Законодательство не дает прямых ответов, можно ли прописать человека по доверенности от собственника. Указаний на разрешение такого способа подачи документов нет, как нет и прямого запрета, поэтому специалисты отмечают важность работы ФМС.

Теперь, когда полномочия данного органа переданы МВД, появилась возможность ужесточения контроля над пропиской мигрантов.

Подобный случай нелегальной прописки был зафиксирован в августе, также в Уссурийске. Тогда местная жительница прописала у себя 900 мигрантов за несколько месяцев, и нарушением занималась ФСБ. Дело также было передано на рассмотрение в суд.