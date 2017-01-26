Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

26 января 2017, 00:10
Жительница Уссурийска незаконно прописала более 9 тысяч мигрантов

Жительница Уссурийска незаконно прописала более 9 тысяч мигрантов

В деле о незаконно прописанных мигрантах поставлена точка

Жительница Уссурийска незаконно прописала более 9 тысяч мигрантов, за что была оштрафована на 100 тысяч рублей. "За восемь месяцев 2015 года злоумышленница осуществила фиктивную постановку на учет 9117 граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, КНР, Украины, Молдовы и Белоруссии", сообщает ЕНВ с ссылкой на краевое УМВД РФ.

 Прописывала мигрантов нарушительница в разрушенном доме, используя доверенность от владельца, но никаких неудобств те не испытывали – они просто не проживали по месту прописки. В результате мировой суд города Уссурийска приговорил нарушительницу к штрафу по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ), сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Подобное заставляет задуматься о легальности прописки мигрантов по доверенности от собственника квартиры. Законодательство не дает прямых ответов, можно ли прописать человека по доверенности от собственника. Указаний на разрешение такого способа подачи документов нет, как нет и прямого запрета, поэтому специалисты отмечают важность работы ФМС.

Теперь, когда полномочия данного органа переданы МВД, появилась возможность ужесточения контроля над пропиской мигрантов.

Подобный случай нелегальной прописки был зафиксирован в августе, также в Уссурийске. Тогда местная жительница прописала у себя 900 мигрантов за несколько месяцев, и нарушением занималась ФСБ. Дело также было передано на рассмотрение в суд.

Метки: мигранты

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Спасатель "Суворовец" будет направлен для обеспечения безопасности промысла в Охотском мореСпасатель "Суворовец" будет направлен для обеспечения безопасности промысла в Охотском море
вчера, 21:00
В феврале дополнительное спасательное судно присоединится к ЛСС "Сибирский" в районе проведения минтаевой экспедиции
Житель Приморья пытался ввезти в Китай 709 900 рублейЖитель Приморья пытался ввезти в Китай 709 900 рублей
вчера, 18:30
Усурийской таможней возбуждено уголовное дело за попытку незаконного перемещения наличных денежных средств в крупном размере
Росконтроль: Какие семечки попали в черный список?Росконтроль: Какие семечки попали в черный список?
вчера, 14:40
На экспертизу отправлено пять образцов популярных торговых марок "От Мартина", "Бабкины семечки", "От Атамана", "Кубанские семечки", "Степановна"

Последние новости

МИД Китая назвал спекуляцией сообщения о размещении ракет в провинции ХэйлунцзянМИД Китая назвал спекуляцией сообщения о размещении ракет в провинции Хэйлунцзян
сегодня, 00:40
Накануне в китайской газете Global Times появились фотографии межконтинентальной баллистической ракеты DF-41
Приморских депутатов ожидает ужесточение ответственностиПриморских депутатов ожидает ужесточение ответственности
вчера, 19:20
Инициатива наказывать депутатов за прогулы исходила от спикера Государственной Думы Вячеслава Володина
Японские ВВС подняли по тревоге из-за российских Ту-95Японские ВВС подняли по тревоге из-за российских Ту-95
вчера, 17:50
Российские самолеты уже совершали подобный облет Японии в январе 2016 года

От первого лица

Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
22.01.2017 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
19.01.2017 12:30
Виктор Помелов: Как получить "дальневосточный гектар"
09.01.2017 14:00
Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.01.2017 11:20
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым 2

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+