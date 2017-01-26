"Рождественский караван Coca-Cola" помог детям Дальнего Востока поверить в мечту

В середине января завершилось 16-ое ежегодное путешествие "Рождественского каравана Coca-Cola" по России. Преодолев за месяц более 30 000 километров, сотрудники компании на фирменных красных грузовиках привезли праздник в 68 городов и оказали социальную поддержку 12 000 детей и подростков в трудной жизненной ситуации, сообщает ЕНВ.

Ежегодно в преддверии новогодних праздников встает вопрос о помощи воспитанникам социальных учреждений. В дискуссиях вокруг различных благотворительных форматов все громче звучат призывы отказаться от разовых акций в пользу долгосрочных проектов социальной адаптации.

Напомним, на Дальнем Востоке "Рождественский караван" посетил воспитанников школы-интерната для глухонемых детей, детского дома в поселке Новошахтинский и коррекционной школы-интерната для детей-сирот в г. Артем, а также ребят в онко-гематологическом центре.

Программа "Рождественского каравана Coca-Cola" в этом сезоне была разработана и воплощена в жизнь при поддержке 19 НКО по всей России, среди которых социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды" во Владивостоке. Адресатами помощи традиционно являются воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети и подростки, которые проходят длительное лечение в больницах. В этом году волонтеры также оказали поддержку малообеспеченным семьям и семьям с приемными детьми.

В сезоне 2016-2017 каждый четвертый сотрудник Coca-Cola Россия принял участие в "Рождественском караване" в качестве волонтера – это более 2300 человек. Форматы участия предполагали как личные поездки в социальные учреждения для участия в праздничной программе или проведения обучающих мастер-классов, так и покупку адресных подарков по детским письмам. Инновацией года стал благотворительный онлайн-аукцион, благодаря которому сотрудники собрали более 300 000 рублей. Компания удвоила эту сумму и направила средства в партнерские благотворительные организации. Основным партнером выступил фонд "Подсолнух", оказывающий помощь детям с иммунодефицитом.

"Своими социальными проектами мы стремимся внести вклад в решение реальных проблем. Мы ориентируемся на потребности общества и постоянно трансформируем социальную работу, в том числе и "Рождественский караван": расширяем круг благополучателей, изменяем подход к организации волонтерских выездов в детские дома. Последние несколько лет мы интегрируем в праздничную программу образовательную составляющую, вместе с профессионалами из партнерских фондов подбираем подарки, которые помогут реализовать мечты подростков о будущей профессии. Что наиболее ценно, эта работа не заканчивается с новогодними праздниками, а продолжается системно в течение всего года", - комментирует Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola Россия.