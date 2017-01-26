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Общество

25 января 2017, 18:30
Житель Приморья пытался вывезти в Китай 709 900 рублей

Житель Приморья пытался ввезти в Китай 709 900 рублей

Усурийской таможней возбуждено уголовное дело за попытку незаконного перемещения наличных денежных средств в крупном размере

На таможенном посту МАПП Пограничный Уссурийской таможни выявлен факт незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.

Гражданин РФ вез из России в Китай 43 800 долларов США и 709 900 рублей. Денежные средства задекларированы не были.

Мужчина знал о необходимости декларирования в письменном виде наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, но намеревался провезти деньги в Китай, нарушая требования законодательства. 15 бумажных свертков с купюрами мужчина сокрыл под брюками, примотав скотчем к ногам, а также в обуви.

По факту контрабанды наличных денежных средств возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса РФ Денежные средства изъяты, проводится расследование.

ввезти

Метки: контрабанда

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