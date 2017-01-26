Восточный нефтехимический комплекс будет построен в Партизанском районе

Депутаты на январском заседании одобрили вопрос о предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов для строительства крупнейшего и самого ожидаемого инвестпроекта Приморского края - Восточного нефтехимического комплекса, сообщает ЕНВ со ссылкой на ЗСПК.

С этой целью были приняты поправки к закону "О регулировании земельных отношений в Приморском крае", уточняющие в соответствии с перечнем поручений президента России по вопросу поддержки проекта строительства Восточного нефтехимического комплекса критерии проектов, когда допускается предоставление юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности края, муниципальной собственности, не разграниченных участков в аренду без проведения торгов на основании распоряжения губернатора.

В таблице поправок значится, что данный порядок действует для строительства и эксплуатации объектов по переработке нефти и газа, а также объектов химической промышленности с суммарным объемом капитальных вложений не менее 5 миллиардов рублей в течение семи лет со дня предоставления земельного участка.

Поправки подготовлены в исполнение перечня поручений президента России, который определил в срок до 1 марта текущего года принять решение о предоставлении земельных участков без проведения торгов для строительства указанного комплекса. Принятие поправок позволит заключить соглашение между юридическим лицом и администрацией Приморского края, в котором, будут определены предполагаемые сроки строительства объекта и объем капитальных вложений.

Следующим шагом реализации мер господдержки строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств АО "Восточная нефтехимическая компания" станет включение в соответствующие государственные программы Приморского края строительства объектов водоснабжения, автомобильных дорог и социальной инфраструктуры комплекса на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Комментируя вопрос, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов сказал: "Законопроект поступил от губернатора Приморского края. Основное условие: вложение не менее 5 млрд рублей. Естественно общий проект на 600 с лишним млрд рублей. Но и естественно в Партизанском районе будут дополнительные рабочие места, налоги всевозможные. Нефтехимический комплекс – это серьезное производство. Да, будут проведены определенные земельные работы. Будет вырублена определенная часть насаждений, в любом случае это все окупится. Для Приморья это один из важных объектов, один из крупных налогоплательщиков".

Строительство Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств АО "Восточная нефтехимическая компания" - один из крупнейших проектов ПАО "НК "Роснефть". Его реализацию осуществляет АО "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК).

Комплекс, с проектной мощностью переработки до 30 млн тонн углеводородного сырья в год, планируемый к размещению в Партизанском районе в пади Елизарова, общей площадью около 1300 га, положит начало формированию Дальневосточного нефтегазохимического кластера.

Проект решает сразу несколько масштабных задач. Первая – обеспечение растущих потребностей регионов Дальнего Востока качественным моторным топливом. В периоды пикового спроса ВНХК сможет производить свыше 100 тыс. тонн моторного топлива в месяц.

Вторая задача – это уход от экспорта сырьевых продуктов к производству товаров с высокой добавленной стоимостью. Продукция нефтехимии – полимеры – пойдет как на перспективные рынки стран АТР, так и для производства продукции внутри страны.

Реализация проекта ВНХК будет осуществляться в две очереди. Первая – нефтеперерабатывающий комплекс с плановой мощностью 12 млн тонн нефти в год. Вторая - нефтехимический комплекс c плановой мощностью 3,4 млн тонн в год.

Строительство нефтехимического комплекса позволит стимулировать создание перерабатывающих отраслей в ДФО, активизировать внешнеэкономическую деятельность Приморья, увеличить грузооборот портов, а также создать новые рабочие места и увеличить доход бюджетов всех уровней.