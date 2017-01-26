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Экономика

25 января 2017, 15:30
Продукция приморских птицефабрик будет экспортироваться в Сингапур

Продукция приморских птицефабрик будет экспортироваться в Сингапур

Рассматриваются варианты поставки в Сингапур мяса и субпродуктов птиц

Мясо и субпродукты птицы от российских птицефабрик будут экспортировать в Сингапур. К такому решению пришли участники шестого заседания Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии. Сейчас предприятия, заинтересованные в продаже своей продукции за рубеж, готовятся к прохождению полномасштабной инспекции, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Готовность к экспортно-импортным отношениям выразили представители Управления агропродовольствия и ветеринарии республики Сингапур и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России. В ходе переговоров стороны наметили план действий, чтобы как можно скорее запустить механизм товарообмена.

Уже в конце ноября 2016 года начались взаимные инспекции российских и сингапурских предприятий по производству животноводческой продукции. Основная задача – обеспечить исполнение ветеринарно – санитарных требований к импорту и экспорту мяса и мясопродуктов, утвержденных в нашей и партнерской странах.

На данном этапе рассматриваются варианты поставки в Сингапур мяса и субпродуктов птицы. Ведущим птицефабрикам Приморья уже направлены письма с предложением пройти инспекцию Россельхознадзора на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым страной-импортером.

Список приморских предприятий, заинтересованных в экспорте мяса птицы и субпродуктов в Республику Сингапур управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области должно представить в центральный аппарат Россельхознадзора уже к 1 февраля.

Метки: птицы, Сингапур, экспорт

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