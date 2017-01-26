Анна Касаткина назначена директором Приморской сцены Мариинского театра

Ранее занимала должность руководителя подразделения PR и маркетинга Мариинского театра, пресс-атташе Мариинского театра
Новым директором Приморской сцены Мариинского театра назначена Анна Касаткина, ранее возглавлявшая подразделения PR и маркетинга Мариинского театра, решение о смене руководителя филиала во Владивостоке принял художественный руководитель-директор Мариинки Валерий Гергиев, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.
"Именно он определяет художественные цели и задачи театра, в том числе и Приморской сцены, а также – административную деятельность. Кадровые изменения никак не отразятся на политике театра. Отметим, что между предыдущим руководителем филиала – Ириной Ткаченко – и вышестоящим руководством театра конфликтных ситуаций не возникало, она показала себя грамотным управленцем", – сообщили специалисты.
Новый руководитель Приморской сцены Мариинского театра Анна Касаткина родилась в Москве. Окончила Московский государственный психолого-педагогический университет. С 2006 по 2012 год работала в команде организаторов ежегодного Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева. С 2012 по 2013 год — советник министра культуры Антона Губанкова в Министерстве культуры Московской области. В 2013–2015 годах работала советником управления культуры Министерства обороны Российской Федерации. С октября 2015 года — руководитель подразделения PR и маркетинга Мариинского театра, пресс-атташе Мариинского театра. 16 января 2017 года назначена директором Приморской сцены Мариинского театра.
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