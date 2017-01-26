Анна Касаткина назначена директором Приморской сцены Мариинского театра

Новым директором Приморской сцены Мариинского театра назначена Анна Касаткина, ранее возглавлявшая подразделения PR и маркетинга Мариинского театра, решение о смене руководителя филиала во Владивостоке принял художественный руководитель-директор Мариинки Валерий Гергиев, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

"Именно он определяет художественные цели и задачи театра, в том числе и Приморской сцены, а также – административную деятельность. Кадровые изменения никак не отразятся на политике театра. Отметим, что между предыдущим руководителем филиала – Ириной Ткаченко – и вышестоящим руководством театра конфликтных ситуаций не возникало, она показала себя грамотным управленцем", – сообщили специалисты.