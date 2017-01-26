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Общество

25 января 2017, 14:40
Росконтроль: Какие семечки попали в черный список?

Росконтроль: Какие семечки попали в черный список?

На экспертизу отправлено пять образцов популярных торговых марок "От Мартина", "Бабкины семечки", "От Атамана", "Кубанские семечки", "Степановна"

Покупая семечки в магазине, мы ждем, что в пакетике будут лишь отборные, вкусные, свежие семена подсолнечника. Но так случается не всегда. Любители жареных семян подсолнуха знают, что удовольствие от увлекательного процесса может быть напрочь испорчено, если попадается прогорклое или сгоревшее семечко. Совсем неинтересно грызть и недожаренные семечки, или слишком мелкие. Чтобы понять, продукция каких производителей соответствуют ожиданиям потребителя, Союз потребителей "Росконтроль" отправил на экспертизу пять образцов популярных торговых марок "От Мартина", "Бабкины семечки", "От Атамана", "Кубанские семечки", "Степановна", сообщает ЕНВ.

Все образцы изготовлены по ТУ. В настоящее время национальный стандарт на семена подсолнечника обжаренные отсутствует, а требования ТУ производителей, как правило, неизвестны. Поэтому образцы были проверены на соответствие ГОСТ 22391-2015 "Подсолнечник. Технические условия", который хоть и не распространяется на обжаренные семечки в пакетиках, но дает представление о том, какими должны быть здоровые семена подсолнечника.

Буквально с первого взгляда стало понятно, что два образца из пяти — "Кубанские семечки" и "Степановна" — имеют явные признаки недоброкачественности. Нездоровое состояние (недоразвитость семян, пораженность болезнями) и затхлый запах, несвойственный здоровым семенам подсолнечника.

За неудовлетворительные органолептические показатели "Кубанские семечки" и "Степановна" занесены в черный список Росконтроля.

Для рядового потребителя немаловажной составляющей при выборе такого продукта как обжаренные семечки, является размер зерен. Чем больше, тем лучше.

Лидером среди проверенных образцов по крупности стали семечки "От Мартина". Тысяча зерен обжаренных семечек от этого производителя весит 122 г.

Чуть уступают им семечки "От Атамана" и "Кубанские семечки" (масса 1000 зерен — 121 г). Самые мелкие — "Бабкины семечки" и "Степановна" — по 112 г.

В "Бабкиных семечках" к тому же оказалось больше всего лузги (шелухи) — 39,6%.

По такому показателю, как лузжистость, лучше всех обстоят дела у образца семечек "От Атамана" — 31,5%.

А вот проверка на содержание масличной примеси (это семена без лузги, поврежденные вредителями, битые, давленные, загнившие, заплесневевшие, с измененным цветом ядра, щуплые, проросшие.) выявила большое количество этой примеси во всех образцах. И если бы проверенные семечки предназначались в дальнейшем для приготовления подсолнечного масла, то оказались бы забракованы четыре образца из пяти. Содержание масличной примеси в семечках "От Мартина" (6,8%) соответствует III классу семян, используемых для изготовления масла (до 7%). А в прочих образцах она и того больше — 12,5-13,8%.

В целом на содержание растительного масла самыми богатыми оказались семечки "Кубанские" и "Бабкины". Их масличность (количество масла, которое можно экстрагировать из навески семян) превышает 52%. Самая низкая масличность — у образца "От Мартина" (41,63%). Для семечек, которые используются в качестве снека, этот показатель не нормируется, и то, какие семечки выбрать — с большей или меньшей масличностью — больше зависит от вашего вкуса.

"Увлекаться жареными семечками не стоит, потому что при их обжаривании в большом количестве образуются вредные, в том числе канцерогенные, продукты перекисного окисления жиров — эпопероксиды жирных кислот — об этом как раз и говорит высокое, по сравнению с нормативом для растительных масел, перекисное число всех испытанных образцов. Кроме того, не стоит забывать и о том, что семечки — это высококалорийный продукт: 100 г семечек содержит до 50 и более граммов жира, и жир этот — далеко не самое полезное среди растительных масел подсолнечное масло, в котором очень мало незаменимых для человека омега-3 жирных кислот", - прокомментировал руководитель экспертного направления "Росконтроль", врач Андрей Мосов.

Метки: семечки, экспертиза

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