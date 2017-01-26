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Политика

25 января 2017, 13:00
Игорь Ватулин избран новым председателем Контрольно-счетной палаты Приморья

Игорь Ватулин избран новым председателем Контрольно-счетной палаты Приморья

Ранее он возглавлял ОАО "Наш дом Приморье", ответственное за достройку "Хайяттов"

Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян отметил, что 1 февраля 2017 года истекает срок полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края Дмитрия Виноградова. На заседании профильного комитета депутаты рассмотрели и поддержали внесенное в Законодательное Собрание предложение Губернатора о назначении на должность председателя КСП Игоря Ватулина, сообщает ЕНВ со ссылкой на ЗСПК.

Глава региона лично присутствовал на обсуждении данного вопроса на январском заседании. Владимир Миклушевский поблагодарил Дмитрия Виноградова за работу и отметил важность такого института как КСП. Он характеризовал Игоря Ватулина как эффективного управленца, принципиального и бескомпромиссного человека.

Отметим, приморская КСП – это один из официальных органов "внутреннего аудита" бюджета края. Это орган не только смотрит на обоснованность тех или иных трат государственных средств, но и "антикоррупционирует" потенциальные траты. 

Согласно представленным документам, Игорь Ватулин имеет опыт профессиональной деятельности в области государственного управления и контроля, экономики, финансов. Игорь Ватулин возглавлял ОАО "Наш дом Приморье", ответственное за достройку "Хайяттов", которые достраивают до сих пор, но он пошел на повышение, возглавив департамент финансового контроля администрации Приморского края. Имеет классный чин "действительный государственный советник Приморского края 1 класса".

В процессе обсуждения представители фракции "Единая Россия" высказали свою поддержку кандидату на должность председателя КСП. Фракция КПРФ выступила с заявлением против данного решения.

В результате голосования большинством голосов Игорь Ватулин был избран председателем Контрольно-счетной палаты на пять лет. Он пообещал приложить все усилия, чтобы социально-экономическое развитие Приморского края стало еще более успешным.

Метки: ЗСПК, Контрольно-счетная палата

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