На ССК "Звезда" планируют создать два искусственных земельных участка

Вопросы создания двух искусственных земельных участков на судостроительном комплексе "Звезда" обсудили в Минстрое России. Заседание межведомственной рабочей группы по координации строительства судостроительного комплекса "Звезда" и жилья для работников СК "Звезда" прошло под председательством первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонида Ставицкого, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу "Минстроя России".

"Планируется, что совокупная площадь искусственных земельных участков на "Звезде" будет около 83 239 кв. м, что превышает размеры 11 футбольных полей. Для их создания потребуется около 316 197 кубических метров грунта, который получат при разработке котлована сухого дока "Звезды" - прокомментировал Леонид Ставицкий. Он также отметил, что практика создания искусственных земельных участков широко применяется во всем мире, и у России уже есть подобный опыт.

Данные участки необходимы для создания сухого дока и достроечных цехов, где будут строиться и входить на ремонт большегрузные суда. На совещании также стало известно, что создание данных искусственных участков уже согласовало Росрыболовство, но впереди еще предстоит экологическая экспертиза и получение заключения Главгосэкспертизы России.

Леонид Ставицкий также сообщил участникам заседания об итогах деятельности межведомственной рабочей группы по координации строительства судостроительного комплекса "Звезда" и жилья для работников СК "Звезда" в 2016 году. Так, в прошлом году была определена потребность в жилье для работников комплекса, разработан и утвержден план поэтапного введения малоэтажного жилого фонда и социальной инфраструктуры, выделены земельные участки под строительство жилья на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) Большой Камень Приморского края, разработан и утвержден проект планировки территории одного из жилых микрорайонов Большого Камня.

На совещании обсудили и текущее состояние строительства жилья для сотрудников ССК "Звезда"; вопросы выделения земельных участков и разработки проектов планировки территории микрорайонов "Садовый" и "Парковый"; строительство инфраструктурных объектов ТОР "Большой Камень"; реконструкцию котельной, обеспечивающей теплоснабжение домов первой очереди строительства, сдача которых запланирована в 2017 г.

По результатам заседания Леонид Ставицкий дал ряд поручений, в том числе подготовить дорожную карту по выделению земельных участков, необходимых для дальнейшего строительства, и план-график реконструкции котельной.