Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Стиль жизни

25 января 2017, 09:00
Ярмарка хенд-мейд товаров "Creativespot" набирает участников

Ярмарка хенд-мейд товаров "Creativespot" набирает участников

Организаторами ярмарки являются активисты города Владивостока

Не так давно прошли новогодние праздники, как уже приближается один из самых прекрасных дней года – 8 марта. И именно к нему в данный момент активно готовятся организаторы ярмарки "Creativespot", которые объявили в соцсетях о начале приема участников, сообщает ЕНВ.

Организаторами ярмарки являются активисты города Владивостока, свой первый маркет они провели в 2011 году и за прошедшее время организовали уже 45 событий:

"Мы делали свой первый маркет, чтобы повеселиться с друзьями, но он превратился в гораздо большее - начало целого движения и дело всей нашей жизни", - отмечает один из организаторов ярмарки.

Ярмарка "Creativespot" является одной из самых популярных во Владивостоке и сопровождает многие мероприятия города, такие как V-ROX, день Города, открытия новых торговых центров, день Молодежи и другие.

Наиболее многочисленные посетители ярмарки в основном студенты, также вдоль прилавков часто проходят семьи, иностранцы и случайные прохожие. "Creativespot" стал традиционным событием Владивостока, несущий в себе тепло и уют.

"Наши маркеты уже давно стали неотъемлемой частью городской жизни. Их с нетерпением ждут как гости, так и участники, которых с каждым разом становится всё больше. Мотивируя одних жителей Владивостока реализовывать свой творческий потенциал, они дают возможность интересно провести время в родном городе другим. Мы объявляем набор участников за месяц специально, чтобы отобрать лучших из лучших, ведь именно этого достойны прекрасные жительницы Владивостока", - отзываются о своем проекте организаторы.

Для того, чтобы представить свои изделия на ярмарке, необходимо отправить информацию о проекте и фотографии на почту или в личные сообщения до 6 февраля.

Сам маркет пройдет 25 и 26 февраля в ТЦ "Центральный" на 5 этаже, где выбрать оригинальные подарки и вдохновиться авторскими работами талантливых граждан Владивостока сможет каждый.

Метки: creativespot

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Во Владивостоке прошли соревнования по буерному спорту на кубок командующего ТОФВо Владивостоке прошли соревнования по буерному спорту на кубок командующего ТОФ
вчера, 16:10
Буеристы открыли сезон при экстремальных погодных условиях
В ЦСИ "Заря" откроется первая в России ретроспективная выставка русского кинетического искусстваВ ЦСИ "Заря" откроется первая в России ретроспективная выставка русского кинетического искусства
23 января 2017, 17:10
В поле кинетизма попадает всё: искусство, дизайн, архитектура, музыка
Солисты Национального балета Китая впервые выступят на Приморской сцене Мариинского театраСолисты Национального балета Китая впервые выступят на Приморской сцене Мариинского театра
20 января 2017, 14:40
Артисты исполнят главные партии в балетах "Лебединое озеро" и "Корсар"

Последние новости

Игорь Ватулин избран новым председателем Контрольно-счетной палаты ПриморьяИгорь Ватулин избран новым председателем Контрольно-счетной палаты Приморья
сегодня, 13:00
Ранее он возглавлял ОАО "Наш дом Приморье", ответственное за достройку "Хайяттов"
Законодатели внесли ряд поправок в 2016 году, призванные обеспечить эффективную борьбу с коррупциейЗаконодатели внесли ряд поправок в 2016 году, призванные обеспечить эффективную борьбу с коррупцией
сегодня, 00:00
Теперь благодаря законам признаются факты взятки и коммерческий подкуп
На границе России и Китая могут появиться межконтинентальные ракетыНа границе России и Китая могут появиться межконтинентальные ракеты
вчера, 23:20
Дальность полёта китайской ракеты "Дунфэн-41" около 15 тыс. км.

От первого лица

Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
22.01.2017 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
19.01.2017 12:30
Виктор Помелов: Как получить "дальневосточный гектар"
09.01.2017 14:00
Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.01.2017 11:20
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым 2

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+