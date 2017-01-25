Ярмарка хенд-мейд товаров "Creativespot" набирает участников

Не так давно прошли новогодние праздники, как уже приближается один из самых прекрасных дней года – 8 марта. И именно к нему в данный момент активно готовятся организаторы ярмарки "Creativespot", которые объявили в соцсетях о начале приема участников, сообщает ЕНВ.

Организаторами ярмарки являются активисты города Владивостока, свой первый маркет они провели в 2011 году и за прошедшее время организовали уже 45 событий:

"Мы делали свой первый маркет, чтобы повеселиться с друзьями, но он превратился в гораздо большее - начало целого движения и дело всей нашей жизни", - отмечает один из организаторов ярмарки.

Ярмарка "Creativespot" является одной из самых популярных во Владивостоке и сопровождает многие мероприятия города, такие как V-ROX, день Города, открытия новых торговых центров, день Молодежи и другие.

Наиболее многочисленные посетители ярмарки в основном студенты, также вдоль прилавков часто проходят семьи, иностранцы и случайные прохожие. "Creativespot" стал традиционным событием Владивостока, несущий в себе тепло и уют.

"Наши маркеты уже давно стали неотъемлемой частью городской жизни. Их с нетерпением ждут как гости, так и участники, которых с каждым разом становится всё больше. Мотивируя одних жителей Владивостока реализовывать свой творческий потенциал, они дают возможность интересно провести время в родном городе другим. Мы объявляем набор участников за месяц специально, чтобы отобрать лучших из лучших, ведь именно этого достойны прекрасные жительницы Владивостока", - отзываются о своем проекте организаторы.

Для того, чтобы представить свои изделия на ярмарке, необходимо отправить информацию о проекте и фотографии на почту или в личные сообщения до 6 февраля.

Сам маркет пройдет 25 и 26 февраля в ТЦ "Центральный" на 5 этаже, где выбрать оригинальные подарки и вдохновиться авторскими работами талантливых граждан Владивостока сможет каждый.