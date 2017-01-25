Законодатели внесли ряд поправок в 2016 году, призванные обеспечить эффективную борьбу с коррупцией

Правительство России продолжает бороться с коррупционно-экономическими преступлениями по всей стране. Для этого создаются межведомственные комиссии, на совещаниях обсуждаются планы по борьбе с коррупцией, и, кроме того, адаптируется нормативно-правовая база. О том, как федеральная повестка влияет на региональные процессы, читайте в материале ЕНВ.

"Этот год принёс значимые плоды в борьбе с коррупцией", - резюмирует ведущий политолог Приморья Наталья Коломейцева. - "Позитивным событием 2016 года стал, безусловно, второй Восточный экономический форум — очень полезное мероприятие для формирования положительного инвестиционного имиджа региона. Фактически, президент своим присутствием выступает гарантом для иностранных азиатских инвесторов, в чьих странах у него огромный рейтинг". По мнению эксперта, федеральная внешняя политика, на сегодняшний день выстраивается таким образом, что наличие громких коррупционных дел в стране и регионах проецируется на внешний мир как сугубо положительное явление, демонстрирующее нашу готовность к равному и абсолютно легальному диалогу с зарубежными партнерами.

С начала года вступили в силу поправки в федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно поправкам, теперь к участию в государственных закупках не будут допускаться граждане, которые ранее были осуждены за незаконную предпринимательскую деятельность и взяточничество. Также не будут допускаться предприятия, осужденные по статье КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юрлица".

Помимо прочего, депутаты Государственной Думы внесли изменения в закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс" в сфере экономической безопасности. Теперь граждане или организации, которые впервые совершили экономическое преступление могут быть освобождены от ответственности, если частично возместят сумму причиненного ущерба. Причем возмещенный размер сократился до двукратного, в то время как до этого был в 5 раз больше.

В конце прошлого года были также приняты поправки в закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс". Чтобы у сотрудников правоохранительных органов не было возможности превысить свои полномочия, ужесточилась их ответственность за незаконное преследование предпринимателей.

Ранее, с 15 июля прошлого года, произошли изменения в законе "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". Теперь благодаря закону признаются факты взятки и коммерческий подкуп в тех случаях, когда деньги, ценные бумаги или любой вид имущества передается, и услуги имущественного характера оказываются не представителю компании или чиновнику, а другому лицу, связанному с ним. Помимо этого, уголовный кодекс был представлен новой статьей. Она предусматривает наказание за посредничество в коммерческом подкупе или за обещание в совершении сделку.

Приморский криминолог, директор автономного научного объединения "Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ" Александр Сухаренко позитивно воспринял поправки и новые федеральные законы. "Новые инструменты социально-экономического развития региона (территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, субсидии инвесторам на создание инфраструктуры и финансирование Фонда развития Дальнего Востока) позволяют превратить его из отстающего в передовой. Однако эффективное использование инвестиционного потенциала ДФО возможно только при условии четкой организации управленческой деятельности и ее надлежащей правовой регламентации, а также слаженной работы контрольно-надзорной и правоохранительной систем", - подытожил он.