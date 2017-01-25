Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

25 января 2017, 00:00
Законодатели внесли ряд поправок в 2016 году, призванные обеспечить эффективную борьбу с коррупцией

Законодатели внесли ряд поправок в 2016 году, призванные обеспечить эффективную борьбу с коррупцией

Теперь благодаря законам признаются факты взятки и коммерческий подкуп

Правительство России продолжает бороться с коррупционно-экономическими преступлениями по всей стране. Для этого создаются межведомственные комиссии, на совещаниях обсуждаются планы по борьбе с коррупцией, и, кроме того, адаптируется нормативно-правовая база. О том, как федеральная повестка влияет на региональные процессы, читайте в материале ЕНВ.

"Этот год принёс значимые плоды в борьбе с коррупцией", - резюмирует ведущий политолог Приморья Наталья Коломейцева. - "Позитивным событием 2016 года стал, безусловно, второй Восточный экономический форум — очень полезное мероприятие для формирования положительного инвестиционного имиджа региона. Фактически, президент своим присутствием выступает гарантом для иностранных азиатских инвесторов, в чьих странах у него огромный рейтинг". По мнению эксперта, федеральная внешняя политика, на сегодняшний день выстраивается таким образом, что наличие громких коррупционных дел в стране и регионах проецируется на внешний мир как сугубо положительное явление, демонстрирующее нашу готовность к равному и абсолютно легальному диалогу с зарубежными партнерами.

С начала года вступили в силу поправки в федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно поправкам, теперь к участию в государственных закупках не будут допускаться граждане, которые ранее были осуждены за незаконную предпринимательскую деятельность и взяточничество. Также не будут допускаться предприятия, осужденные по статье КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юрлица".

Помимо прочего, депутаты Государственной Думы внесли изменения в закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс" в сфере экономической безопасности. Теперь граждане или организации, которые впервые совершили экономическое преступление могут быть освобождены от ответственности, если частично возместят сумму причиненного ущерба. Причем возмещенный размер сократился до двукратного, в то время как до этого был в 5 раз больше.

В конце прошлого года были также приняты поправки в закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс". Чтобы у сотрудников правоохранительных органов не было возможности превысить свои полномочия, ужесточилась их ответственность за незаконное преследование предпринимателей.

Ранее, с 15 июля прошлого года, произошли изменения в законе "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". Теперь благодаря закону признаются факты взятки и коммерческий подкуп в тех случаях, когда деньги, ценные бумаги или любой вид имущества передается, и услуги имущественного характера оказываются не представителю компании или чиновнику, а другому лицу, связанному с ним. Помимо этого, уголовный кодекс был представлен новой статьей. Она предусматривает наказание за посредничество в коммерческом подкупе или за обещание в совершении сделку.

Приморский криминолог, директор автономного научного объединения "Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ" Александр Сухаренко позитивно воспринял поправки и новые федеральные законы. "Новые инструменты социально-экономического развития региона (территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, субсидии инвесторам на создание инфраструктуры и финансирование Фонда развития Дальнего Востока) позволяют превратить его из отстающего в передовой. Однако эффективное использование инвестиционного потенциала ДФО возможно только при условии четкой организации управленческой деятельности и ее надлежащей правовой регламентации, а также слаженной работы контрольно-надзорной и правоохранительной систем", - подытожил он.

Метки: закон, коррупция

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Амурские депутаты предлагают давать землю фермерам-новичкам без торговАмурские депутаты предлагают давать землю фермерам-новичкам без торгов
18 января 2017, 16:20
Сейчас купля-продажа или аренда земли происходит через аукцион
Во Владивостоке приступил к работе генеральный консул КНРВо Владивостоке приступил к работе генеральный консул КНР
18 января 2017, 15:30
Генеральное консульство КНР открылось в столице Приморья в сентябре 2016 года
В Приморье мировым судьям увеличат сроки полномочийВ Приморье мировым судьям увеличат сроки полномочий
17 января 2017, 18:10
При первом назначении на должность - с 3 до 5 лет, а при их повторном назначении - с 5 до 10 лет

Последние новости

На границе России и Китая могут появиться межконтинентальные ракетыНа границе России и Китая могут появиться межконтинентальные ракеты
вчера, 23:20
Дальность полёта китайской ракеты "Дунфэн-41" около 15 тыс. км.
На ССК "Звезда" планируют создать два искусственных земельных участкаНа ССК "Звезда" планируют создать два искусственных земельных участка
вчера, 22:40
Площадь составит более 11 футбольных полей
"Делороссы" Приморья выступают за поддержку региональных производителей"Делороссы" Приморья выступают за поддержку региональных производителей
вчера, 22:00
Уже создано объединение производственного бизнеса в рамках проекта "Сделано в Приморье"

От первого лица

Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
22.01.2017 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
19.01.2017 12:30
Виктор Помелов: Как получить "дальневосточный гектар"
09.01.2017 14:00
Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.01.2017 11:20
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым 2

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+