"Делороссы" Приморья выступают за поддержку региональных производителей

Эксперты "Деловой России" в Приморье считают, что необходимо увеличить преференции местным производителям и формировать патриотичное отношение к их товаром, сообщает ЕНВ.

Все это позволит увеличить и поднять на новый уровень региональный бизнес, а также даст дополнительный толчок к развитию социальной сферы как мультипликативного эффекта, например, создания новых рабочих мест и увеличения поступлений налогов в регион. "Делороссы" в Приморском крае реализуют имиджевую рекламу и информационную поддержку предпринимательства края.



"Нами уже создано объединение производственного бизнеса в рамках проекта "Сделано в Приморье", что позволило объединить усилия тех приморских производителей, которые уже сегодня в непростых экономических условиях развивают бизнес на благо региона, создают новые рабочие места и выпускают качественную продукцию. Изначально ядро проекта составляет ряд компаний строительной сферы. Они используют передовые строительные технологии и производят материалы и комплектующие, которые высоко конкурентны и могут выйти на рынки АТР, а не только пользоваться высоким внутренним спросом. Это, в том числе, стройматериалы, а также системы канализации и инженерные сети, широко используемые в современном строительстве", — рассказал председатель регионального отделения "Деловой России" Алексей Тимченко в интервью ИА Primamedia.

В планах у представителей "Деловой России" - встречи с приморскими предпринимателями, освещение успехов и неудач сферы предпринимательства в крае на своем портале и других СМИ, полный анализ отрасли. Развитие бизнеса в крае с сотрудничеством с исполнительной властью поможет поднять на новый уровень производство, сельское хозяйство и сферу услуг.

"Одна из задач "Деловой России" — создание современных конкурентоспособных производств, которые будут являться заказчиками для новых научных разработок и наукоемких производств, помогут создавать новые квалифицированные рабочие места, внесут достойный вклад в экономику", - отметил Алексей Тимченко.

Эксперты уверены, что комплексное освещение производственной базы Приморья в СМИ, поддержка властей поможет хоть и не значительно во время кризиса, но повысить спрос на приморскую продукцию. В строительной отрасли даже создан бренд "Сделано в Приморье", благодаря чему узнаваемость продукции повысилась в несколько раз. Увеличение экономических показателей поможет развить социальную сферу, повысить уровень жизни граждан.

"В итоге будут расширены возможности для модернизации и строительства социальных объектов – поликлиник, больниц, детских садов и школ, как за счет увеличения наполняемости бюджета, так и за счет расширения ассортимента местных товаров. В одной из краевых газет еще не так давно была даже тематическая рубрика –"Покупай приморское", но, увы, – такие традиции поддержки местных производителей подзабыты, и мы убеждены – их надо возрождать", - подытожил Алексей Тимченко.