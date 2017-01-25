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Китай

24 января 2017, 23:20
На границе России и Китая могут появиться межконтинентальные ракеты

На границе России и Китая могут появиться межконтинентальные ракеты

Дальность полёта китайской ракеты "Дунфэн-41" около 15 тыс. км.

Одна из китайских бригад ракет "Дунфэн-41" будет размещена в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян (КНР). Вторая и третья бригады будут размещены в центре (провинция Хэнань) и на Западе страны (в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), сообщает ЕНВ с ссылкой на гонконгское издание "Пинго жибао".

Китайское министерство обороны пока не прокомментировало это заявление, но в случае действительного размещения ракетных комплексов на северо-восточных территориях КНР, обстановка в регионе может обострится.

Эксперты утверждают, что дальность полёта китайской ракеты "Дунфэн-41" около 15 тыс. км, а значит, при размещении на китайском побережье, территория такой страны, как США, может быть поражена за 20-30 минут. Технические характеристики ракеты не известны, однако, по словам китайских военных, она способна нести до 12 боевых блоков, а ведь это основа китайских сил наступательного вооружения. Специалисты отмечают, что это, по сути, сильно переделанные и многократно переосмысленные  советские ракеты SS-22.

Подобные данные, на фоне публичной критики политики "единого Китая" со стороны главы Белого дома Дональда Трампа, подтверждают настороженное отношение правительства КНР к мировым условиям, возникшим после выборов президента США. В ходе своих выступлений Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает Китай главной угрозой для Америки, и подобные действия Китая могут в итоге продемонстрировать правоту его высказываний, провоцируя США и заставляя их активизировать свою деятельность в АТР.

Алексей Маслов, профессор ВШЭ и известный российский востоковед, высказал опасения по поводу возможного ухудшения приграничных отношений Китая и России, так как у обеих сторон всё ещё свежи воспоминания о печальных событиях на острове Даманском в 1969 году. Возможность размещения китайских ракет на северо-востоке Китая эксперт прокомментировал так: "Китай действительно не участвует в переговорах по ограничению вооружений. Это является его принципиальной позицией. И Пекину сейчас важно выносить эти ракеты ближе к районам потенциальных для него угроз и потенциальных военных действий".

Директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев в интервью ЕНВ подчеркнул, что размещение военного потенциала на своей территории – это суверенное право любой страны. "Не стоит думать, что с приходом Трампа к власти в США обстановка в мире разрядилась, в связи с заявлениями нового президента изменить систему мирового порядка. Сделать это "по щелчку пальцев" ни одному главе Белого Дома никогда не удавалось в силу того, что президенты в США возглавляют только исполнительную власть".

Метки: Дунфэн-41

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