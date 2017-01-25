Южная Корея подтвердила развертывание американского противоракетного комплекса

Несмотря на угрозу экономических санкций со стороны Китая, Сеул пообещал осуществить развёртывание американской системы противоракетной обороны как можно скорее, сообщает ЕНВ.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Ге Ан заявил в понедельник, что его страна будет придерживаться планов по развертыванию THAAD (противоракетный комплекс подвижного наземного базирования), так как это является "необходимым условием" укрепления оборонительных возможностей страны.

Китай принял меры по экономическому давлению на правительство Южной Кореи с целью недопущения подобных действий. Конкретно был ограничен импорт некоторых южнокорейских товаров, запрещены гастроли некоторых южнокорейских артистов в КНР, а также был отвергнут план корейских авиакомпаний по налаживанию чартерных авиасообщений между Китаем и Южной Кореей. "Такая тактика только усугубляет страх перед намерениями Китая в Южной Корее ", - заявил Ричард Буш, директор Центра исследований Северо-Восточной Азии политики в институте Брукингса. "И если Китай пытается вбить клин между Соединенными Штатами и Южной Кореей, то подобные действия приведут лишь к их сближению".

"Умиротворение Китая в интересах ослабления напряженности не может быть правильным решением", - считает Томас Карако старший научный сотрудник программы по международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований. "Напряженность в отношениях может быть урегулирована только в случае принятия китайцами необходимости подобных мер". Также он посоветовал новой администрации Президента США ускорить темпы размещения баллистической противоракетной системы в связи с быстрорастущими баллистическими возможностями Северной Кореи.

Также, против развёртывания THAAD выступили представители регионов Республики Кореи. Губернатор провинции Северная Кенсан Ким Гван Ёна заявил в своём выступлении: "Если решение будет принято в одностороннем порядке, то это столкнётся с сильным протестом со стороны пяти с половиной миллионов жителей города Тэгу и провинции Северная Кенсан". При этом, следует подчеркнуть, что господин Ким принадлежит к правящей партии. В феврале 2016 года несколько десятков корейских общественных организаций начали сбор подписей против размещения комплексов.

Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, полагает, что наличие THAAD лишь усиливает напряжённость, т.к. в случае конфликта США с Китаем или Россией территория Республики Корея станет вероятной целью для китайских или российских ракет. А значит, население Южной Кореи становится заложником чужих внешнеполитических игр.

"Прямой угрозы для России пока нет, - отмечает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. - Наших соединений РВСН в секторе, который обозревает радар, не размещается, однако Россия высказывает опасения по поводу развертывания системы, поскольку она является одним из элементов стратегической ПРО США. Ничто не мешает в дальнейшем эту систему развернуть до более совершенного ряда, который в перспективе уже может быть опасным для межконтинентальных баллистических ракет", - сказал господин Мураховский.

Напомним, что решение по развертыванию THAAD в Южной Корее появилось в начале июля, вызвав беспокойство со стороны Китая, который настаивает на том, что системы ставят под угрозу региональные интересы безопасности. Также подобные действия правительства вызывают неприятие у южнокорейской оппозиции. Однако, несмотря на это правительство Южной Кореи намерено завершить развёртывание к концу этого года. "Подобные действия могут быть связаны с фактором сближения России и Китая – два крупных игрока в АТР решили объединиться в рамках военного сотрудничества, что создало потенциальную угрозу позициям США и НАТО в регионе и дало формальный повод для расширения присутствия американцев в АТР", - констатирует ведущий политолог Приморского края Наталья Коломейцева.