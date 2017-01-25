Китай и Россия планируют делить запасы полуострова Ямал

Один из крупных проектов по производству сжиженного газа планирует начать производство в российской Арктике в конце этого года. Данный проект направлен на обеспечение энергетической безопасности КНР, сообщает ЕНВ.

В сентябре 2013 года, China National Petroleum Corp, крупнейший в стране производитель нефти и газа на годовой объем производства, действуя через свою дочернюю компанию CNPC Russia, купил 20-процентную долю за 5,4 млрд долларов в 27 млрд долларовом проекте ОАО Novatek – "Ямал".

ОАО Novatek владеет 50,1-процентной долей в проекте "Ямал", в то время как Total имеет 20% и Silk Road Fund имеет 9,9%. Novatek в России независимый производитель природного газа и вторая по величине компания, производящая СПГ, после государственного Газпрома.

Инвестиции Китая помогут поставщику российского газа, чтобы завершить один из крупнейших проектов промышленного производства в российской Арктике. Нельзя не отметить появление нового центра добычи газа, который развивается на полуострове Ямал, по ожиданиям он преобразит газовую индустрию России. Также предполагается долгосрочное снабжение Китая и других стран Азии ямальскими запасами, следуя планам компании Novatek. CNPC обязалась приобретать около 3 млн тонн СПГ в год, говорят аналитики.

Для CNPC "Ямал" стратегически важен. Ожидается, что проект будет содействовать расширению сотрудничества между Пекином и Москвой в Арктике, даст толчок экономическому развитию и научным исследованиям, а также сформирует региональные правила и нормы, касающиеся запасов газа в регионе.

Со своей стороны, Россия предоставит налоговые льготы для компаний, участвующих в развитии Арктического региона, в том числе нулевую экспортную пошлину на СПГ и специальные тарифы для отвода конденсата нефти.

CNPC Russia заявила, что богатый опыт уверенной в себе компании Novatek в эксплуатации в арктических погодных условиях поможет проекту "Ямал".