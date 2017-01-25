Русская бабушка с китайской душой стала "ярким примером дружбы Китая и России"

Звезда китайских СМИ 91-летняя Нина, русская бабушка с китайской душой, готовится встретить главный китайский праздник - Новый год по лунному календарю. В провинции Шаньдун, где Нина провела большую часть жизни, власти по китайской традиции подарили долгожительнице муку, арахисовое масло, приправы и один из важных атрибутов праздника - парные надписи с новогодними пожеланиями, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Вместе с властями, сотрудниками органов гражданской администрации поселка Наньдин города Цзыбо, Нина, или Лю Молань, повесила парные надписи у входа в дом.

Парные полосы красной бумаги с новогодними пожеланиями принято вывешивать на малый новогодний сочельник, примерно за неделю до главного празднества: в зависимости от региона 23 или 24 числа 12-го месяца по лунному календарю. По традиции в этот день также делают генеральную уборку и по даосскому обычаю приносят жертвы богу кухни и очага.

В 1926 году она родилась в советской деревне Вахнево Вологодской губернии в русско-китайской семье. Ее отец был китайским торговцем из города Синтай провинции Хэбэй, мать - русская. В 1933 году в 7 лет Нина вместе со своими родителями переселилась из СССР в Китай. В 17 - познакомилась с китайским офицером Лю Чуньшу и затем вышла за него замуж. После провозглашения Китайской Народной Республики Нина с мужем поселилась на его малой родине - в селе Маньсыхэ поселка Наньдин района Чжандянь города Цзыбо провинции Шаньдун. Здесь прожила 66 лет. Нина - яркий пример долгой дружбы между народами Китая и России. С мужем они жили дружно, но счастливые дни всегда проходят быстро. С годами Лю Чуньшу заболел гемиплегией. Нина ухаживала за ним 15 лет. Чтобы развеять тоску больного мужа, Нина купила на с трудом накопленные 330 юаней черно-белый телевизор -- покупка, которая в 70-80-х годах прошлого века была для китайского села огромной редкостью. Чтобы заработать лишнюю копейку, Нина в 60 лет тяжёло работала. 84 года в Поднебесной превратили Нину в настоящую китаянку. Муж выбрал для нее китайское имя - Лю Молань. Она говорит на диалекте города Цзыбо. Сегодня свое русское имя бабушка больше воспринимает как прозвище. Здесь ее зовут Лю Молань. Лю - это фамилия, а Молань переводится с китайского языка как особый вид орхидеи - цимбидиум китайский, который символизирует благородство и чистоту. В 1989 году Лю Чуньшу скончался. После этого один за другим ушли из жизни дочь, зять и сын Нины. Бабушке потребовалось много времени, чтобы преодолеть свою печаль. После приезда в Китай она никогда не возвращалась ни в СССР, ни в Россию, поэтому русский язык почти забылся. Зато в памяти остались старые советские песни: "Катюша" и "Широка страна моя родная". Каждый раз, когда Нину навещают россияне, она поет вместе с ними.

Китайский Новый год Нина планирует встретить в семейном кругу, как и требует традиция. В этом году в ночь с 27 на 28 января она вместе с родными будет лепить пельмени - традиционное угощенье в канун Нового года.

Будущий год сулит русской бабушке, как мы надеемся, множество приятных вещей. По крайней мере, секретарь парткома поселка Чжу Сюньюн уже пообещал, что местная администрация предоставит Нине всю необходимую материальную и моральную поддержку.

Нина никогда не сидит без дела. Раньше она выращивала овощи, сейчас - разводит кур и каждые три-четыре дня разъезжает на своем трехколесном велосипеде с тележкой по селу, чтобы собрать зелень им на прокорм.

"Мне советовали пойти жить в дом престарелых, но я не хочу, потому что там человек лишь наслаждается жизнью, а я еще хочу трудиться", - сказала Нина.

Ее оптимистичный настрой и задор заражают всех, а деятельный характер -- способствует ее долголетию. У бабушки еще весьма крепкое здоровье, некоторые беспокойства доставляет только сердце и глаза.

После праздников местные власти планируют помочь Нине отремонтировать дом и привлечь к общению с энергичной бабушкой еще больше волонтеров. Напомним, что Нину часто навещают неравнодушные люди. Они приносят ей гостинцы: муку, растительное масло, фрукты. Не забывают Нину и власти - ее регулярно навещают сотрудники местных администраций.

"Родственники хорошо ко мне относятся. Когда я болею, сноха всегда заботится обо мне. Внучка и ее муж покупают лекарства и время от времени готовят для меня ребрышки, свиные ножки", - сказала Нина.

Недавний день рождения Нина встретила три раза: с администрацией деревни, с семьей и с неравнодушными людьми.

"Моя жизнь прекрасна. Вы все так переживаете за меня, я счастлива!" - сказала Нина, отметив, что она дожила до такого преклонного возраста, и у нее нет никаких особых желаний. "Я просто хочу продолжать жить в своем доме и заниматься тем, что мне нравится", - сказала она.

Нина стала звездой китайских СМИ не так давно. В прессе ее называют "ярким примером дружбы Китая и России".