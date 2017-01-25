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В мире

24 января 2017, 14:50
Трамп отказался от проекта свободной торговли на Тихом океане

Трамп отказался от проекта свободной торговли на Тихом океане

Президент подчеркнул, что выход из ТТП является "замечательным событием" для американских рабочих

Президент США подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнёрства. Таким образом, он продемонстрировал верность своим обещаниям и противоположную направленность новой внешней политики, сообщает ЕНВ.

Напомним, что ТТП – детище его предшественника, демократа Барака Обамы.  Сразу после подписания указа Трамп сказал следующее: "Это великолепная вещь для американского рабочего, и мы только что ее сделали". О том, что США намерены выйти из состава ТТП стало известно в день инаугурации нового президента, когда на сайте Белого дома были опубликованы 6 пунктов программы новой администрации. Это первый крупнейший внешнеполитический шаг главы Белого дома на своём посту, показывающий нам желание Дональда Трампа продемонстрировать серьёзность своих намерений.

На данный момент будущее организации, куда помимо США входят ещё 11 государств (Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам), не определено. Суть данной организации состояла в практически полной отмене таможенных пошлин между странами-участницами, а суммарный ВВП этих стран примерно 40% мирового ВВП (около $28 трлн).

Реакция партнёров на выход США из Транстихоокеанского партнёрства различна. Например, ещё в ноябре 2016 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что ТТП без США "бессмысленно". А вот такие государства, как Вьетнам и Австралия, полагают что готовы довести данное соглашение до логического конца и без участия страны-лидера.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил журналистам, что сам Трамп "много раз говорил, что этот тип многонациональных соглашений не в наших интересах". Трамп и его администрация полагают, что для развития американской экономики необходим отказ от многосторонних соглашений и переход на двухсторонние.

Тем не менее, дальневосточный политолог, кандидат политических наук Наталья Коломейцева полагает, что, при всей противоречивости проекта ТТП, выход США из него – это ослабление доминирования Штатов в регионе. "Однако, ТТП может, в конце концов, стать "разменной монетой" в политике Трампа, чья администрация в ближайшем будущем в погоне за рейтингами будет вынуждена прийти к созданию более значимых интеграционных проектов на Востоке. Ведь концепцию глобального доминирования никто не отменял, а Азиатско-Тихоокеанскому региону в этой концепции отведена значимая роль", - прокомментировала ситуацию эксперт.

Метки: США

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