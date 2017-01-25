Во Владивостоке прошли соревнования по буерному спорту на кубок командующего ТОФ

Спортивное мероприятие проходили на льду Амурского залива. В соревнованиях, организованных спортивным комитетом Тихоокеанского флота, приняли участие 20 спортсменов из числа ветераном флота и юниоров (молодые люди в возрасте до 18 лет), сообщает ЕНВ.

Впервые за два десятка лет мероприятие проводилось при организационном и непосредственном участии Тихоокеанского флота на Открытый Кубок командующего ТОФ, служащие флота состязались в отдельном зачете.

По мнению главного судьи соревнований, мастера спорта международного класса, заслуженного тренера России капитана 2 ранга в отставке Валерия Заковоротного, турнир прошел организовано, спортсмены показали высокие результаты. Общая длина дистанции составила около 1,5 морских миль. С учетом стабильного северного ветра скорость легких конструкций буеров составляла около 100 км/час.

"Выносливости в этот день потребовалось немало. Погода выдалась самая что ни на есть "крещенская" - мороз минус 16, усиленный обжигающим северным ветром до 10 метров в секунду, плюс скорость самого буера. Да и конкурентов на дистанции в этом году заметно прибавилось. Если в прошлые годы выходило 5-6 буеров класса DN и столько же "Оптимистов ледовых", то в нынешнем общая сумма лодок составила 17 единиц", - рассказал Валерий Заковоротный.

По окончании регаты все участники, победители и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными сувенирами. Победитель регаты во "взрослом" классе Антон Диденко получил переходящий приз командующего Тихоокеанским флотом. Среди юниоров первое место заняла Полина Артюх.

По словам помощника командующего Тихоокеанским флотом по физической подготовке подполковника Сергея Беневоленского, соревнования по буерному спорту на кубок командующего Тихоокеанским флотом – это первые в новейшей истории крупные соревнования на буерах. Кроме того он отметил, что в планах спорткомитета флота сделать данное мероприятие ежегодным и привлекать ещё большее количество участников.