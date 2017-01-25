Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Стиль жизни

24 января 2017, 16:10
Во Владивостоке прошли соревнования по буерному спорту на кубок командующего ТОФ
Во Владивостоке прошли соревнования по буерному спорту на кубок командующего ТОФ
Во Владивостоке прошли соревнования по буерному спорту на кубок командующего ТОФ
Все фото (5)

Во Владивостоке прошли соревнования по буерному спорту на кубок командующего ТОФ

Буеристы открыли сезон при экстремальных погодных условиях

Спортивное мероприятие проходили на льду Амурского залива. В соревнованиях, организованных спортивным комитетом Тихоокеанского флота, приняли участие 20 спортсменов из числа ветераном флота и юниоров (молодые люди в возрасте до 18 лет), сообщает ЕНВ.

Впервые за два десятка лет мероприятие проводилось при организационном и непосредственном участии Тихоокеанского флота на Открытый Кубок командующего ТОФ, служащие флота состязались в отдельном зачете.

По мнению главного судьи соревнований, мастера спорта международного класса, заслуженного тренера России капитана 2 ранга в отставке Валерия Заковоротного, турнир прошел организовано, спортсмены показали высокие результаты. Общая длина дистанции составила около 1,5 морских миль. С учетом стабильного северного ветра скорость легких конструкций буеров составляла около 100 км/час.

"Выносливости в этот день потребовалось немало. Погода выдалась самая что ни на есть "крещенская" - мороз минус 16, усиленный обжигающим северным ветром до 10 метров в секунду, плюс скорость самого буера. Да и конкурентов на дистанции в этом году заметно прибавилось. Если в прошлые годы выходило 5-6 буеров класса DN и столько же "Оптимистов ледовых", то в нынешнем общая сумма лодок составила 17 единиц", - рассказал Валерий Заковоротный.

По окончании регаты все участники, победители и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными сувенирами. Победитель регаты во "взрослом" классе Антон Диденко получил переходящий приз командующего Тихоокеанским флотом. Среди юниоров первое место заняла Полина Артюх.

По словам помощника командующего Тихоокеанским флотом по физической подготовке подполковника Сергея Беневоленского, соревнования по буерному спорту на кубок командующего Тихоокеанским флотом – это первые в новейшей истории крупные соревнования на буерах. Кроме того он отметил, что в планах спорткомитета флота сделать данное мероприятие ежегодным и привлекать ещё большее количество участников.

Метки: Семь футов, ТОФ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Ярмарка хенд-мейд товаров "Creativespot" набирает участниковЯрмарка хенд-мейд товаров "Creativespot" набирает участников
сегодня, 09:00
Организаторами ярмарки являются активисты города Владивостока
В ЦСИ "Заря" откроется первая в России ретроспективная выставка русского кинетического искусстваВ ЦСИ "Заря" откроется первая в России ретроспективная выставка русского кинетического искусства
23 января 2017, 17:10
В поле кинетизма попадает всё: искусство, дизайн, архитектура, музыка
Солисты Национального балета Китая впервые выступят на Приморской сцене Мариинского театраСолисты Национального балета Китая впервые выступят на Приморской сцене Мариинского театра
20 января 2017, 14:40
Артисты исполнят главные партии в балетах "Лебединое озеро" и "Корсар"

Последние новости

Игорь Ватулин избран новым председателем Контрольно-счетной палаты ПриморьяИгорь Ватулин избран новым председателем Контрольно-счетной палаты Приморья
сегодня, 13:00
Ранее он возглавлял ОАО "Наш дом Приморье", ответственное за достройку "Хайяттов"
Законодатели внесли ряд поправок в 2016 году, призванные обеспечить эффективную борьбу с коррупциейЗаконодатели внесли ряд поправок в 2016 году, призванные обеспечить эффективную борьбу с коррупцией
сегодня, 00:00
Теперь благодаря законам признаются факты взятки и коммерческий подкуп
На границе России и Китая могут появиться межконтинентальные ракетыНа границе России и Китая могут появиться межконтинентальные ракеты
вчера, 23:20
Дальность полёта китайской ракеты "Дунфэн-41" около 15 тыс. км.

От первого лица

Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
22.01.2017 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае
19.01.2017 12:30
Виктор Помелов: Как получить "дальневосточный гектар"
09.01.2017 14:00
Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.01.2017 11:20
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым 2

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+