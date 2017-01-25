В Приморье в суд направлено уголовное дело за дачу взятки в крупном размере сотрудникам таможни

Приморским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Находки Приморского края. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей), сообщает ЕНВ.

По версии следствия, с ноября 2015 года по февраль 2016 года обвиняемые через посредника передали в интересах участников внешнеэкономической деятельности 300 тыс. рублей заместителю начальника отдела Находкинской таможни за беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу.

Кроме того, один из них дал взятки в размере 6,5 и 14,5 тыс. рублей двум инспекторам данной таможни, один из которых действовал под контролем правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу.

Заместитель начальника отдела и его посредник осуждены по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) соответственно, в отношении получившего взятку инспектора возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.