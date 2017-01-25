Ученые ТИНРО-Центра провели исследования запасов сардины, иваси и скумбрии

После появления и роста запасов на Дальневосточном бассейне, сардины и скумбрии, ученые ТИНРО-Центра провели комплексные исследования этих перспективных объектов. Состоянию запасов скумбрии и сардины в северо-западной части Тихого океана, изменениям в структуре нектона после их "возвращения", а также их рациональному использованию было посвящено несколько докладов на отчетной сессии ТИНРО-Центра, сообщает ЕНВ.

Анализ данных экспедиционных работ в Южно-Курильском районе и открытых водах северо-западной части Тихого океана за последние 10-12 лет позволяет отчетливо наблюдать момент появления дальневосточной сардины и скумбрии и последующий рост их запасов. И хотя их возвращение не было неожиданностью для ученых, специалистам потребовалось всесторонне изучить перспективы и проблемы их использования и приложить немало усилий, чтобы облегчить рыбакам возобновление их промысла.

Одним из этапов этих работ в рамках комплексной программы по изучению биоресурсов Дальневосточного бассейна является сравнение межгодовой и сезонной динамики гидробионтов в тихоокеанских водах Курильских островов.

Как сообщил сотрудник лаборатории прикладной биоценологии ТИНРО-Центра Алексей Хоружий, для анализа были использованы данные по составу и биомассе видов нектона, собранные в экспедициях ТИНРО-Центра в феврале-апреле 2009-2011 гг., июне-июле 2004–2016 гг. и июле-сентябре 2015-2016 гг.

По данным траловых уловов, в верхней эпипелагиали СЗТО за весь период исследований было встречено 135 видов нектона, из которых 107 видов рыб и рыбообразных и 26 видов головоногих моллюсков. Основная часть рыб, 57%, приходилась на эврифагов (всеядных) – куда входили тихоокеанские лососи, скумбриевые, гонатиды, кальмар-светлячок и кальмар Бартрама, а также на планктоноядные виды (37%), представленные преимущественно семейством миктофидовых (светящиеся анчоусы). Доля планктоноядных видов уменьшалась к июлю-сентябрю, а эврифагов – увеличивалась. Начиная с июня-июля 2014 года, в структуре нектона стали происходить изменения – холодноводные виды (тихоокеанские лососи и миктофиды) уступили главенствующее положение южным мигрантам: японской скумбрии и дальневосточной сардине. Также ситуация поменялась и у кальмаров – холодолюбивый северный сменился более теплолюбивым тихоокеанским кальмаром. В августе-сентябре 2016 г. уровень биомассы в нектонном сообществе возрос примерно в пять раз по сравнению с июнем-июлем 2014 г. В структуре сообщества доминировали уже не несколько видов, а один – японская скумбрия (56%) с примерным распределением 7,2 тонны/кв.км.

В своем докладе ведущий научный сотрудник Дмитрий Антоненко также отметил, что именно японская скумбрия была самым частым видом в уловах среди рыб в период летних съемок 2016 года в тихоокеанских водах южных Курильских островов и открытых водах СЗТО. Частота ее встречаемости составила 77%. По результатам траловой съемки суммарная оценка биомассы составила 2,1 млн тонн. Оценка численности и биомассы японской скумбрии возраста 2+ – 3+ (длина тела 21-31 см) составила– 1,618 млн тонн (77% от суммарной учтенной биомассы вида). Биомасса рыб крупнее 30 см составили 195,7 тыс. тонн.

Пятнистая скумбрия имела не столь широкое распространение на акватории съемки как японская. Большинство уловов пятнистой скумбрии были получены в северо-восточной части акватории съемки. Суммарная учтенная биомасса пятнистой скумбрии на акватории работ была оценена около 500 тыс. тонн.

Стоит отметить, что в последние годы скумбрия активно осваивалась в водах соседней Японии. По имеющимся данным, в 2015 году вылов японскими рыбаками составил 309 тыс. тонн, а за полугодичный период, с января по июнь 2016 года, вылов составил 150 тыс. тонн. Уловы с января по июнь 2016 года представлены, в основном, трехгодовиками (поколение 2013 г.) и двухгодовиками (поколение 2014 г.).

По итогам съемки в июле – августе 2016 года биомасса дальневосточной сардины была оценена примерно в 1,7 млн тонн, что составляет 33% от суммарной биомассы нектона. Большую часть 81%, или 1,4 млн тонн составила рыба возрастом старше двух лет. В последние 5 лет японский вылов сардины также поступательно растет и в 2015 году достиг 274 тыс. тонн, что на 88 тыс. тонн выше значения 2014 года – 186 тыс. тонн.

Таким образом, последние два года были достаточно перспективными для промысла сардины и скумбрии в российских водах. Стоит отметить, что сардина и скумбрия почти не встречались в уловах вместе с сайрой, поскольку последняя предпочитает районы с более холодными водами. Маловероятно, что рост сардины и скумбрии может напрямую повлиять на популяции сайры, чьи запасы в Северной Пацифики хоть и имеют тенденцию к уменьшению, но все еще остаются на уровне достаточном для устойчивого промысла.

Появление в промысловых масштабах сардины и скумбрии инициировало работы в ТИНРО-Центре по актуализации технологий переработки с учетом современных требований к качеству и безопасности сырья, а также имеющихся у промышленности возможностей для переработки. Об этом рассказала заведующая лабораторией ТИНРО-Центра Елена Чупикова.

По словам специалиста, задачей ученых было привести нормативные документы в соответствие с требованиями современных техрегламентов, а также изучить возможности увеличения сроков хранения продукции.

Несмотря на отсутствие финансирования таких исследований, в ТИНРО-Центре были проведены работы, позволившие увеличить сроки годности продукции из сардины и скумбрии. Об этом было доложено на совещаниях Росрыболовства с наукой и рыбаками и на других мероприятиях.

В основу работ легли итоги изучения технохимических характеристик и показателей безопасности скумбрии японской и сардины дальневосточной (иваси). В качестве материалов использовались образцы сардины и скумбрии, добытые в Южно-Курильской зоне при траловом промысле.

Исследования проводились на продукции различной степени обработки, упакованной с применением разных современных упаковочных материалов. Результаты работ выявили, что после 13 месяцев хранения в парафинированных или ламинированных коробках при температуре – 18Сº показатели качества и безопасности сардины и скумбрии соответствовали требованиям стандарта на мороженую рыбу.

В частности, было установлено, что при морозильном хранении скумбрии и сардины, массовая доля гистамина не превышает допустимых значений.

Также были проведены исследования возможностей хранения скумбрии и сардины с применением других упаковочных материалов. Полученные результаты также позволяют рыбоперерабатывающим предприятиям пролонгировать сроки хранения скумбрии и сардины. При использовании парафинированных коробок период хранения мороженой продукции из этих рыб может составить 12-13 месяцев.

Кроме того, интересные результаты показали наблюдения по влиянию тралирующих орудий лова на травмируемость сардины и скумбрии. В значительной мере повреждения рыбы зависят от количества прилова кальмара. При отсутствии кальмара количество рыбы без повреждений или с незначительными повреждениями составляло 85-90%. Для более детального исследования тралового промысла этих рыб потребуются дополнительные работы.