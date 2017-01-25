Китайская компания запустит деревообрабатывающее производство в Приморье

Производство фанерных и OSB плит, опалубочной фанеры будет запущено в Приморском крае весной 2017 года. Инвестиционный проект общей стоимостью 154,4 млн. рублей будет реализован китайской "Деревообрабатывающей компанией Жуньда", сообщает ЕНВ.

Деревообрабатывающая фабрика будет располагаться на территории Уссурийского городского округа. В рамках проекта инвестор отремонтирует цех и установит производственные линии по изготовлению шпона, фанерных и ориентированно-стружечных панелей. В планах компании расширить географию поставок продукции как в Приморском крае, так и на территорию всего Дальнего Востока. Предполагается, что благодаря проекту удастся обеспечить производство импортозамещающей продукции и обеспечить создание 167 рабочих мест.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысить эффективность лесопользования в регионе, а также вовлечь в хозяйственный оборот низкосортную и мало востребованную древесину. Круглый лес будет поставляться из лесных хозяйств Кировского, Чугуевского и Красноармейского районов.

"В наших планах наладить производство с высоким уровнем рентабельности и конкурентоспособности. Преференции в виде налоговых льгот позволят нам снизить расходную часть бюджета проекта, сократить срок окупаемости до трех лет, а в последующем увеличить объемы выпускаемой продукции", - говорит директор "Деревообрабатывающей компании Жуньда" Гу Байцзюань.

В перспективе компания "Жуньда" планирует организацию высокотехнологического деревоперерабатывающего безотходного производства и выпуск современных строительных материалов.

Отметим, сегодня для получения статуса резидента Свободного порта Владивосток подано 15 заявок с участием иностранных компаний на общую сумму инвестиций более 67 млрд. рублей и перспективой создания 1 670 рабочих мест. Статус резидента имеют 8 компаний с иностранными инвестициями на сумму более 63 млрд. рублей и перспективой создания 877 рабочих мест.

С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 232 заявки на общую сумму инвестиций более 297 млрд рублей и перспективой создания более 28 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 119 компаний с объемом инвестиций на сумму более 183 млрд рублей и перспективой создания более 22 тысячи рабочих мест.